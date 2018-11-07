Bakan, okullardaki devrim gibi değişikliği tek tek anlattı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Selçuk komisyonda yaptığı açıklamada, "Gezici otobüs sınıflar devreye girecek. Okullarda teneffüs süresi azalacak." dedi.

Bakan Ziya Selçuk komisyonda şunları söyledi:

"ÖZEL ÖĞRETİME TEŞVİK UYGULAMASINI KADEMELİ OLARAK KALDIRACAĞIZ"

Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız. Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak.

MÜFREDAT İYİLEŞTİRİLECEK

Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecek.

"GEZİCİ OTOBÜS SINIFLAR DEVREYE SOKULACAK"

Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır.

"EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ ÖDENECEKTİR"

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3.290 TL ile 4.610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir.