CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sürdürülen istihdam seferberliği kapsamında, İŞKUR 8 milyon üniversiteli genç için kampüslere indi.
"E-MEZUN REHBERİ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 92 üniversitede bulunan irtibat noktasıyla üniversiteli gençlerin ayağına hizmet götürdüklerini belirterek, "Öğrencilerimizin kariyer planlamasında isabetli kararlar alması için destek veriyoruz. İşgücüne girişte kullanabilecekleri, mezuniyet sonrası iş imkanı, alternatiflerin yer aldığı E-Mezun Rehberi hazırlıyoruz" müjdesini verdi.
Bakan müjdeyi verdi! Üniversiteliye özel rehber geliyor...
Üniversiteli gençlere istihdam imkanı için 6 büyük destek sağlanırken, mezuniyet sonrası iş imkanı ve alternatiflerin yer alacağı ‘E-Mezun Rehberi’ müjdesi geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sürdürülen istihdam seferberliği kapsamında, İŞKUR 8 milyon üniversiteli genç için kampüslere indi.
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