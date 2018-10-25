Bakan müjdeyi verdi: 24 Kasım'da açıklayacağız

2023 Eğitim Vizyonu'yla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "3600 ek gösterge ile ilgili Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." dedi. Selçuk ayrıca, "5 yaşında İlkokula başlanmaz. Önümüzdeki yıl düzenleme yapılacak" diye belirtti.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"UYUYAMIYORUM"

Ben geldiğimden beri uyuyamıyorum çünkü geldiğim gün çok yüksek bir beklenti oluştu. Hiçbir şey vadetmeden bu kadar yüksek bir beklentinin oluşması benim sorumluluğum değil. Ama yine de ne yapacağız, napacağız konusunda çok uzun yıllardır çalışmamıza rağmen bir uyku düzeni kalmadı. Sürekli yeterince çalıştık mı sorusu zihnimi çok meşgul ediyor. Şikayet etmiyorum; ama sorumluluk sadece benim değil milletin de ödevidir.

Siyaseti ben beceremem çok farklı yetenekler istiyor. Benim gibi insanların siyasete girme azmi düşük oluyor. Ancak böyle bir fırsat olursa, yapabileceğimiz bir şey varsa neden yapmayalım şeklinde bir girişim oluyor. Orta vadede bunun Türkiye için daha farklı kazançlara yol açacağını düşünüyorum.

EĞİTİM VİZYONU HEDEFLERİ

Üç yıllık bir vizyon ortaya koyma nedenimiz şu; hiç kime bizi zorlamadığı halde bir yol haritası ortaya koyalım istedik. Çocuklar, aileler bir belirsizlik yaşamasınlar istedik. Hepimiz buna omuz verirsek bu olacak mesajını vermek için üç sene dedik. Türkiye'nin üç yıllık meselesi eğitim sistemini daha işlevsel yönetme meselesi. Ama bizim asıl meselemiz dünyayla yarışmak. Bizim asıl işimiz eğitim meselesini hallettiğimizde başlıyor.

Biz Türkiye'nin sınav sistemiyle şunu yapacağız değil, müfredatla ilgili şunu yapacağız değil, sistemin bütünsel değişimiyle ilgileneceğiz. Üç yıl içerisinde ulaşacağımız yer sistemin genel bir raya oturmasıdır. Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çünkü çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözmeyi öğreniyorlar.

LİSELERE GİRİŞ SINAVI

Veliler ve öğrenciler liseye geçiş meselesini merak ediyorlar. Biz burada sınavın adını, tekniğini değiştirsek bir yol alamayız. Doğru soru şudur: Siz eğitim sistemi içerisinde bir çocuğun yetenek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mutlu olabileceği bir ortam oluşturabileceksiniz? Bizim kendi ölçümlerimiz içinde imkanları en kötü olan okullarla en iyi olan okullar arasındaki fark çok yüksek. İmkanlar bu kadar farklı olursa velimiz ya da öğrencimiz diyor ki ben şuraya gitmek istiyorum diyor ve oraya hücum oluyor. Ama okullar arasındaki imkan farkları azalırsa bu sorun yaşanmayacak. Sistemi sakin sakin değiştireceğiz ve sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltacağız. LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız.

SINAV SİSTEMİ

Mesele çocuğu ölçmek değil, mesele sistemi ölçmek.

DANIŞTAY'IN ANT KARARI

Milli Eğitim Bakanı'na Olympus'ta devremülkü varmış gibi davranıyorlar. Bu aslında bakanlık değil bir ülke meselesi. Bu tartışmayı ateşlendirmemek gerektiğini düşünüyorum.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE MÜJDE

3600 ek gösterge ile ilgili Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak.

5 YAŞINDA İLKOKULA BAŞLANMAZ

5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak.