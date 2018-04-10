Bakan müjdeyi verdi! 17 bin bekçi alınacak

EMNİYET Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle şehit ve gazi aileleri için yemekli program düzenlendi. Düzenlenen programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi olmak için bekleyen adaylara müjdeyi verdi.

"17 BİN BEKÇİ ALINACAK"

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yakın zamanda 7 bin bekçi alımı yapacaklarını bunun ardından da bir 10 bin alım daha yapılacağını ifade etti.