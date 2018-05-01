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Bakan, "Memurluk kaldırılıyor mu?" sorusuna noktayı koydu

"Memurluk kaldırılıyor mu?" şeklinde yapılan haberlere açıklık getiren Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "Mevcut düzenlemeler neyse aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimizin içi rahat edebilir" dedi

Bakan, "Memurluk kaldırılıyor mu?" sorusuna noktayı koydu

"Memurluk kaldırılıyor mu?" şeklinde yapılan haberlere açıklık getiren Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "Mevcut düzenlemeler neyse aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimizin içi rahat edebilir" dedi

01 Mayıs 2018 Salı 18:44
Bakan, "Memurluk kaldırılıyor mu?" sorusuna noktayı koydu
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. "Memurluk kaldırılıyor mu?" şeklinde yapılan haberlere de açıklık getiren Sarıeroğlu, "Mevcut düzenlemeler neyse aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimiz var. Hepsinin içi rahat edebilir" dedi.

"PAKET HIZLICA, TELAŞLA HAZIRLANMADI"
Sarıeroğlu, emeklilere hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda bin liralık bayram ikramiyesi verileceğini söyledi. Sarıeroğlu, ana muhalefeti de eleştirdi.
Sarıeroğlu açıklamasında, "Ana muhalefetin dediği gibi hızlıca, telaşla hazırlanmış bir paket değil. En önemli şey emeklilerimize bayram 1000 liralık bayram ikramiyesi. Ana muhalefet partisi kendi projesi olduğu yönünde iddialar ortaya koyuyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 11,5 milyon dosya üzerinden bu ikramiyeleri vereceğiz. SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri faydalanacak bu haktan. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz faydalanacaklar. Emekli olan geçici köy korucularımız, aylık bağlanan sivil vatandaş da faydalanacak. 12,3 milyon kişi inşallah bu haktan faydalanmış olacak." dedi.

MEMURLUĞUN KALDIRILACAĞINA DAİR İDDİALARA YANIT
Memurluğun kaldırılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu da vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4b'lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4b'lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu'na sevk edildi."

"HANİ KAYNAK YOKTU" İDDİALARINA YANIT
Bakan Sarıeroğlu, CHP'nin ekonomi paketiyle ilgili "Hani kaynak yoktu" eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi:
"Türkiye yüzde 7,7 büyüdü. Bu ilk defa yaptığımız bir şey değil. Biz emeklilerimizle ilgili kamu çalışanlarımızla ilgili her dönemde düzenleme yaptık. Telaş içerisinde olması gerekenler henüz adayları belli olmayanlar. Biz karıncalar gibi çalıştık. 9 ay oldu ben göreve geleli, her alanda 16 yıldır çalışıyoruz. Mutfak hazırlıklarımız var. Seçim tarihi belli oldu diye bunları gerçekleştirmeseydik haksızlık olurdu."

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Anahtar Kelimeler:
MemurlukTrtSSKBağ-Kur
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