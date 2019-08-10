Bakan Kurum'dan depremzedelere konut müjdesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'deki depremle ilgili yaptığı açıklamada "250 konut yapacağız. 868 hasarlı bina var. Yaralıların hepsi taburcu edildi" dedi.
GÜNDEM 09.08.2019, 16:20 Melike Temir
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz" dedi. İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları: "Bozkurt ve Çardak belediyelerimize nakdi yardım yapacağız. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz. Çardak'ta 100 konut yapılacak. Bozkurt ve Çardak'ta 976 binadan 108'i ağır, 868'i hafif hasarlı. Ağır hasarlı binaların yıkımına bir an önce başlayacağız."
35°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
|İmsak
|04:32
|Güneş
|06:03
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:54
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|1
|3
|2. Bournemouth
|0
|0
|3. Arsenal
|0
|0
|4. Aston Villa
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Sheffield United
|0
|0
|15. Southampton
|0
|0
|16. Tottenham
|0
|0
|17. Watford
|0
|0
|18. West Ham
|0
|0
|19. Wolverhampton
|0
|0
|20. Norwich City
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0