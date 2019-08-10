Bakan Kurum'dan depremzedelere konut müjdesi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz" dedi. İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları: "Bozkurt ve Çardak belediyelerimize nakdi yardım yapacağız. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz. Çardak'ta 100 konut yapılacak. Bozkurt ve Çardak'ta 976 binadan 108'i ağır, 868'i hafif hasarlı. Ağır hasarlı binaların yıkımına bir an önce başlayacağız."