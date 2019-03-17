Bakan Kurum: Başvuru sayısı 200 bini geçti

ÇANAKKALE'DE İsmetpaşa Mahallesi'ndeki deprem riski altında bulunan sosyal konutlar için Çataltepeliler Lokali'nde düzenlenen Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı. Toplantıya; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ile sosyal konut sakinleri katıldı. Bakan Kurum, toplantı öncesi lokal önünde çiçekle karşılandı. Toplantıda önce AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Ardından Bakan Murat Kurum, kürsüye geldi.

YEDİ DÜVELE KARŞI ZAFERİN KAZANILDIĞI YER

Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü olduğunu belirten Bakan Kurum, "Şehitler diyarı Çanakkale, yedi düvele karşı zaferin kazanıldığı yer. Burası, Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiğimiz yer Çanakkale'dir. Bu aziz vatanı bizlere bırakmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale ruhu ile 2023 güçlü Türkiye'si için var gücümüzle çalışacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çanakkale, Türk milletinin direnişinin, destanının yazıldığı yerdir. İnşallah o önemli şehitler diyarımız 31 Mart'ta da AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle tanışarak yeni bir diriliş destanı daha yazacaktır" dedi.

'BAŞVURUSU SAYISI 200 BİNİ AŞTI'

AK Parti iktidarı olarak son 17 yılda Çanakkale'ye toplam 26 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle toplam 3 bin 10 konut inşa ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye çapında 50 bin konutluk bir proje başlattık. Vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilecekleri projemizi 67 ilimizde başlattık. 240 aya varan vadelerimiz var. Bu sosyal konutlardan Çanakkale'mizde de İntepe bölgemizde inşa ediyoruz. 583 lira taksitle bu konutlardan vatandaşlarımız alabiliyorlar. Vatandaşlarımız uygun ödeme seçenekleriyle, devlet güvencesiyle, sağlam, o yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürü anlayışıyla uygun konutlara sahip olacaklar. Bugüne kadar başvuru sayısı 200 bini aştı. İnşallah o başvurular çerçevesinde de 81 ilimize uzatmak suretiyle yatay mimariyi, o bizim mahalle kültürü anlayışımızı, içinde yeşil alanların, sosyal donatıların olduğu, o şehirleşme anlayışını tüm illerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki o mahalle anlayışı devam etsin, gelecek nesillere aktarılsın" diye konuştu.

YÜZDE 22 İNDİRİMDE 19 NİSAN SON GÜN

Toplu Konut İdaresi ile 210 bin vatandaşı ilgilendiren bir kampanya başlattıklarını belirten Bakan Kurum, "Bu kampanyada, Toplu Konut İdaresi'nden ev almış kardeşlerimiz borçlarını ödemek kaydıyla yüzde 22 indirim hakları var ve 19 Nisan'a kadar bu kampanyamız devam ediyor. Borçlarını ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirimle borçlarının tamamını ödeme imkanına erişti" dedi.

ÇANAKKALE'YE MİLLET BAHÇESİ

Türkiye'nin 81 ilinde, gelecek nesillerin mutlu ve huzurlu şekilde vakit geçirebilecekleri millet bahçeleri projesini hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Kurum, Çanakkale merkezinde 60 bin metrekarelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait alanı millet bahçesi yapacaklarını söyledi.

'TERÖR KADAR ÖNEMLİ'

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik" dedi. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"En son ben Kartal'da 5 gün o göçüğün yanındaydım. Orada 21 tane canımız gitti. En son oradan çıkardığımız bir cenazede, çocuğu kucağında bir anne o şekilde göçük altında kalmış. En son ikisini beraber aldık. Orada tabii herkes üzüldü, Türkiye üzüldü. Ama şunu istiyoruz artık; Bu kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümüyle alakalı biz bunu acil şekilde dönüştürmemiz lazım. Deprem riski taşıyan, gerçekten yıkılma tehlikesi olan binaları hızlı bir şekilde dönüşüme uğratmak zorundayız. Bu çerçevede de biz 81 il valiliğimize de genelge yolladık. En acil alanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü yapmak istiyoruz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. İnanın terör kadar önemli. Biz istiyoruz ki başka annemiz ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. O yüzden burada el birliği içerisinde hep birlikte bu kentsel dönüşümü yönetmek zorundayız."

Bugüne kadar 590 bin konutun kentsel dönüm ile rehabilitasyonunu yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Önümüzdeki süreçte de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor tüm Türkiye'de. 1,5 milyon konutun acil ve öncelikli dönüşüm yapılması gereken alanlar. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz. Bu dönüşümle birlikte yılda o 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10'unu biz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacağız. Kalan kısmını da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle o kentsel dönüşümü yerel yönetimlerimiz ile birlikte yapma arzusu içerisindeyiz" dedi.

ÇANAKKALE'DE 971 RİSKLİ YAPI TESPİT EDİLDİ

Çanakkale'de de ilk etapta 971 riskli yapı tespit edildiğini belirten Bakan Kurum, İsmetpaşa Mahallesi'nde sosyal konutlar mevkisindeki konut sahiplerinin yaşadığı sorunlara ilişkin de şunları söyledi:

"Bu mahallede maalesef yaşananları gördük ve vatandaşımızın yaşamış olduğu bu mağduriyetlerden dolayı da açıkçası çok üzülüyoruz. Çanakkale Belediyemiz bu alanda kentsel dönüşümün adını değiştirerek, 'kentsel yenileme' dedi ve belediye bütçesinden ciddi de paralar harcamışlar. Proje yarışmaları düzenlemişler. Sonuçta baktığımızda elde hiçbir şey yok. Zaten, açıkçası onların belediyecilik anlayışını bildiğimiz için, onların belediyecilik anlayışı da karneleri de sıfırdır. Onların belediyecilik anlayışı çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak tarihe kazınmıştır, milletimizin hafızalarına kazınmıştır. Dolayısıyla bu sözü verilen işlerin yapılmaması bizi gerçekten düşündürüyor. Altı ay önce evlerinize kavuşma sözü verilmişti size. Maalesef hâlâ hiçbir şey yapılamadı ve maalesef o deprem riski altındaki evlerinizde yaşıyorsunuz. Bu alana baktığımızda gördük, inceledik, yeriniz kıymetli zaten. Dolayısıyla sizin o 5 katlarınız 7- 8 kata çıkarıldığı zaman, altında iş yerleri yapıldığı zaman başka bir şeye ihtiyaç yok. Biz de inşallah burayı 1 Nisan itibarıyla rezerv alan, riskli alan ilan ederiz. Size kira, taşınma ve finans ile ilgili her türlü desteği veririz ve bu dönüşümü inşallah Ayhan Başkanımız ile birlikte yaparız. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu alana her türlü destek vereceğimizi, Ayhan Başkanımızı destekleyeceğimizi buradan ifade ediyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler daha sonra Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesinde yapılması planlanan balıkçı barınağı yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, bir balıkçı teknesinin üzerine çıkıp, yapılacak barınak hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN KURUM, TESİS AÇILIŞI YAPTI



Çanakkale'nin Lapseki İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle yapıldı.



Lapseki Çınaraltı Meydanı'ndaki açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz ve kent sakinleri de katıldı.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçenin 60 yıldır altyapı sorunu olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde ilçede belediyecilik yapanlar altyapıya dokunmamışlar. Belediyecilikte en zor iş altyapıdır. Biz baştan aşağı yeniledik ve Lapseki'nin altyapı sorunu, atık su ve kanalizasyon sorunu kalmadı. Denizimiz artık daha da temiz. 60 yıldır yapılamayanı bir dönemde yaptık. Lapseki tarihinin en güçlü dönemine bizimle girilmiştir. Şimdi daha güzel bir gelecek için el ele, gönül gönüle Lapseki'mizi hep birlikte yeniden inşa etmek için devam edeceğiz" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise "Lapseki'miz 2 bin 500 yıllık tarihiyle Troya'dan bugüne gelen hatırasıyla, Selçuk'un, Osmanlı'nın hatırasıyla bölgemizin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bugün çok kıymetli Bakanımızla beraber bu güzel havada Lapseki'mizde önemli bir altyapı tesisinin açılışından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Herkes yol, asfalt, çiçek, böcek yapar, döşer. Ama bazı iradesi kuvvetli olan yöneticiler Ankara'nın da desteğiyle beraber kazmayı vurur ve gördüğünüz gibi Lapseki'nin de, Çardak'ın da belki 50 yıllık, belki 100 yıllık altyapı sorununu, su sorununu, kanalizasyon ve atık sorununu çözmüş olur. Bugün milyarlarca maliyeti olan ama görülmeyen bir hizmetin açılışı için buradayız. Lapseki'miz adeta büyük bir köydü. Ama son dönemde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bölgemizin parlayan yıldızlarından bir tanesi oldu" diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Lapseki ilçesinin 2 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Deniziyle, tarımıyla, doğasıyla Çanakkale'mizin en güzel ilçelerinden biri ve Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz ile Lapseki çok güzel hizmetler görüyor. İnşallah 31 Mart'ta da Lapseki gönül belediyeciliğine devam edecektir. Belediye Başkanımız altyapıyla ilgili her türlü projeleri yaptı, biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak destek olduk. Altyapı tamamlandı, şimdi sıra üstyapıda. Çok güzel projeler var, içerisinde tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan projeler var. Biz de Bakanlık olarak Eyüp Başkana destek olacağız. Lapseki'ye modern, dünya standarlarında arıtma tesisini kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Lapseki'de yapılan atık su ve kanalizasyon arıtma tesisinin toplam maliyeti 49 milyon liradır. Bu kapsamda ayrıca 58 kilometre kanalizasyon hattı ve 54 kilometre de içme suyu hattı yaptık. Yani, altyapınızı baştan aşağı yeniledik" dedi.