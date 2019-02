Bakan Kurum açıkladı! Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YENİ DÖNEM 7 TEMEL ÜSTÜNE İNŞA EDİLDİ

"Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak. Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi. Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması temel hedefler arasında.

HER KENTE DÖNÜŞÜM ANAYASASI

Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek. Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden önce vatandaşlardan talep toplanacak.

MÜTEAHHİTLERE KRİTER GELECEK

Hiçbir konut yarım kalmayacak. Bu amaçla kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriter gelecek. Maketten veya temelden konut satışı bitecek."