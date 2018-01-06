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Bakan Kaya'dan iki kızı babaları tarafından öldürülen anneye ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 ve 4 yaşındaki kızları babaları tarafından öldürülen anne Dilek Yardım'ı ziyaret etti

Bakan Kaya'dan iki kızı babaları tarafından öldürülen anneye ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 ve 4 yaşındaki kızları babaları tarafından öldürülen anne Dilek Yardım'ı ziyaret etti

06 Ocak 2018 Cumartesi 21:11
Bakan Kaya'dan iki kızı babaları tarafından öldürülen anneye ziyaret
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BAKAN Kaya, Maltepe'de kızları 2 yaşındaki Miray Hira ve 4 yaşındaki Elif Mina babaları tarafından öldürülen Dilek Yardım'ın evine gitti. Kaya'nın anneyi ziyareti, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Kaya, "Öncelikle çok vahşice katledilen masum yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten bir anne olarak da benim ve eminim tüm annelerin, tüm kadınların yüreği yandı. Çok  üzgünüz. Böyle şiddet vakalarının, çocuklara, kadınlara, tüm fertlere karşı olan şiddet vakalarının tamamen karşısındayız." diye konuştu.

Şiddetle mücadelede başta tüm kamu kuruluşları olmak üzere, aynı  zamanda medyayla dikkatli bir şekilde iş birliği içerisinde, koordinasyon da  artırılarak çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Özellikle şiddet içeren boşanma davalarında çocukların ebeveynler  tarafından görülmesi konusu çok hassas. Bu konuda çok daha detaylı bir inceleme  yapılması gerektiğine inanıyorum. Şiddet içeren dosyalarda, boşanma davalarında  çocukların ebeveyn ilişkisi, eğer ki bu konuda karar verirken hakimler  zorlanıyorsa mutlaka ve mutlaka adli psikiyatristlerden destek almaları  gerekmekte. Çünkü gerçekleşmiş fiillerin dışında olası fiilleri de gözününde  bulundurmak durumundayız."

Kaya, bu ve benzeri olayların yeniden incelenerek değerlendirildiği  bir çalışmayı Bakanlık olarak yapacaklarını belirterek, "Biz Aile Bakanlığı  olarak tüm şiddet mağduru ya da şiddete maruz kalacağı düşünülen kadınlarımızın,  erkeklerimizin, tüm bireylerimizin yanındayız ama dediğim gibi şiddet vakalarının  olduğu boşanma davalarında çocuğun velayetinin verilmesi, çocukla kişisel  ilişkinin geliştirilmesi konusu, çok daha dikkatli, detaylı bir şekilde  çalışılmalı ve psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda gerekirse yapılmalı."  ifadelerini kullandı.

Özellikle çocuğun yatılı olarak görülmesi, görüşülmesi durumunun da  çok hassasiyetle verilmesi gereken bir karar olduğunu vurgulayan Kaya, "Tehdit  altında olan çocuklar, kadınlar, çok daha bu dosyaların detaylı bir şekilde  incelenmesi ve çalışması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde tüm  kamu kurum ve kuruluşlarımız daha da kuvvetli bir iş birliği, koordinasyon  içerisinde kadınlarımızı, çocuklarımızı korumamız lazım." dedi.

Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Ankara'da  pilot uygulamayla, şiddet uygulayanın psikolojik tedavi sürecinin sağlandığı bir  çalışma başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar şiddet uygulayan 103 kişiye, bu konuda rehabilitasyon  sağladık. Önümüzdeki dönemde şiddet uygulayanların da psikolojik olarak tedavi  edildiği bir çalışmayı, 81 ilimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Şiddet riski  olan ya da şiddete maruz kalan tüm kadınlarımız, erkeklerimiz yani tüm  milletimiz, Bakanlığımızın hizmetlerinden yararlanabilirler. ALO 183 hattımızı  çekinmeden tüm kadınlarımız arasın. Şiddete maruz kalan ya da şiddet riski olan  kimse korkmasın, bizim hizmetlerimizden, kadın konuk evlerimizden, şiddet önleme  ve izleme merkezlerimizden destek alsınlar. Hem kadınlarımız için hem  çocuklarımız için merkezlerimizde hizmetler veriyoruz. Hukuki destek sağlıyoruz.  Kadınlarımızın her türlü desteklediğimiz bu merkezlerde yanındayız. Bundan sonra  da kadınlarımızın yanında olacağız."

"Umarım bundan sonra Elifler ölmez, Hiralar ölmez"

Anne Dilek Yardım da ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek,  "Buradan herkese sesleniyorum. Kadınlara, çocuklara, herkese. Sesimin duyduğu  herkese sesleniyorum. Bana binlerce mesaj gelmiş. Yazabildiğime cevap veriyorum.  Konukevlerine gidin. Kötü yerler değil onlar. Konukevlerine gitmek ayıp değil.  Yardım istemek ayıp değil. Yardım isteten ayıptır. O yüzden siz ayıp  işlemiyorsunuz. Konukevlerinde iyi davranıyorlar. Temizlik personelinden  güvenliğine kadar herkes gayet iyi davranıyorlar. Önce toplanma merkezinden daha  sonra daha güzel yerlere gidiyorsunuz. Çalışma imkanınız oluyor. Orada hapis  hayatı değil. Daha sonrasında işe gidiyorsanız iş izniniz oluyor. İşe  gitmiyorsanız çocuklarınız için kreşler var. Kötü bir yer değil orası."  ifadelerini kullandı.

Şu anda kapalı alanda kalamadığı için kendisinin gitmediğini anlatan  Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü benim 2 çocuğum öldü. Ben şu anda duramıyorum, hiçbir yerde.  Kendi evimde, annemin evinde, hiçbir yerde duramadığım için oraya gitmiyorum.  Yoksa kesinlikle kötü bir yer değil. 5 tane çocuğunuz varsa 5'ine de bakıyorlar.  Kreşler var, kreş öğretmenleri var. Sıcak yemekleriniz var. Her şeyden ama her  şeyden önce duvarlarla kaplı, kimsenin ulaşamayacağı yerler var. 183'ü arayın. En  yakın karakola gidin. Karakolda sizi yönlendiriyorlar. 155'i arayın, polis  gelsin, sizi alsın herhangi bir yerden herhangi bir zamanda fark etmez. Yeter ki  gidin. Yalnız değilsiniz. Korkmayın asla hiç kimseden korkmayın. Ben korkmadım  gittim, kadın sığınma evinde kaldım. Pişman değilim. İyi ki gitmişim, iyi ki  kalmışım. Bugün size mesajları verebiliyorsam ona gittim, tecrübe edindim diye.  Çocuklarıma da gayet iyi bakıldı. Fakat alıştığımız bir düzen vardı, benim  çocuklarım adına. Çalışmam lazımdı. Orada da çalışabiliyorsunuz. Saatinizi  veriyorsunuz, zamanını veriyorsunuz. Gittiğiniz yeri söylüyorsunuz. Siz güvende  hissediyorsunuz orada. Kesinlikle ama kesinlikle polis gelmeden kimse içeri  giremiyor. O kadar güvenlikli."

Dilek Yardım, her şey için teşekkür ettiğini belirterek, "Umarım  bundan sonrası iyi olur. Umarım bundan sonra Elifler ölmez, Hiralar ölmez.  Ölmesin diye konuşuyorum. Siz de korkmayın. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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