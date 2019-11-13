Bakan'ın da katıldığı etkinlikte protokol skandalı!
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı etkinlik alanında Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a yer verilmemesi dikkat çekti.
GÜNDEM 13.11.2019, 15:55
TÜRKİYE genelinde düzenlenen fidan dikme kampanyası için Sinop'a gelen Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı etkinlik alanında protokol skandalı yaşandı.
TRİBÜNÜN YAN TARAFINDA OTURTULDU
Etkinlik alanında protokol için oluşturulan platformda atanmışlar otururken, CHP'li Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a yer verilmemesi dikkat çekti. Ayhan'ın protokol tribününün yan tarafında oturduğu fotoğraf, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.
BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Olayı gören vatandaşlardan bazıları yapılan uygulamanın hiç hoş ve yakışık kalmadığını belirterek tepki gösterdiler.
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