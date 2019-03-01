Bakan ikna edilirse, LPG'li araçlar kapalı otoparka girebilecek

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası geçtiğimiz günlerde toplandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönettiği toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

LPG'Lİ ARAÇLAR İÇİN ÇEVRE BAKANI'NDAN İSTEK

TOBB Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi Sözcüsü Atalay Armutçu, LPG'li araçların kapalı otoparklara alınmaması konusunu gündeme getirdi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den şu yanıtı aldı: "LPG'li araçların kapalı otoparklara alınması gerektiği konusunda ben de size katılıyorum. Ancak, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ikna etmemiz lazım."