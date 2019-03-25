Bakan Gül: Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecek

YEREL seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, "En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir. Bu seçimde de öyle olacaktır" ifadesini kullandı. Yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Gül'ün ifadelerinden satır başları şöyle:

— Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor.

— 1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir. Sayın Yavaş'a soruyorlar, 'HDP'yi ziyaret edecek misiniz?' 'Onu ajansa soracağız' diyor. 1 Nisan'a kadar ajansa sordun, 1 Nisan'dan sonra HDP'ye mi soracaksınız? Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir.

'MİLLETİMİZ HDP'NİN BELEDİYE MECLİSİNE TAŞINMASINA İZİN VERMEYECEK'

— Örtülü bir şekilde, HDP'nin bir şekilde belediye meclisine taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir.

- HDP'nin kendi amblemiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içinden çıkması, İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içinden çıkması, bu millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur.

— (Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır.

— (Yargıda ihtisaslaşma) Nasıl başlarsa, hukuk hakimi emekli oluncaya kadar hukuk hakimi olarak, ceza hakimiyse ceza ihtisası olarak devam edecek.