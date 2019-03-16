Bakan Gül: Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır" dedi.

Bakan Gül: Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır
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 ADALET Bakanı Abdulhamit Gül Memur-Sen Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretindeki  konuşmasında, Memur-Sen'in ülke genelindeki memurların hak ve özgürlük hakları  konusunda önemli çalışmalar yürüten, her geçen gün büyüyüp gelişen bir sendika  olduğunu belirtti. Sendikanın Türkiye genelinde hangi sorun varsa bunların giderilmesi  için katkı sunduğunu anlatan Gül, bu anlamda ülke genelinde önemli bir misyonu  sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kamu  çalışanlarına önemli haklar sağlandığını kaydeden Gül, "Bunlar aslında lütuf  değildi. Ama daha önce hep ötelenen haklar, AK Parti hükümetleriyle yerine  getirildi. Elbette ki daha yapılması gerekenler var. Bu hususta çalışmalarımızı  sürdüreceğiz. Hak ve özgürlüklerin korunması konusunda Recep Tayyip Erdoğan  liderliğindeki siyasi hayat, hep özgürlüklerin ve hakların genişlemeyi tercih  etti. Hangi yaşam tarzını, inancı benimserse benimsesin herkesin inandığını  yaşama özgürlüğü vardır. Başı açık da olsa örtülü de olsa nasıl istiyorsa öyle  yaşaması devletin teminatı altındadır." diye konuştu.
Abdulhamit Gül, Türkiye'de bu özgürlük ve hakların korunmasını  önemsediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:  "Önceki anlayışta 'Şöyle giyinip böyle inanacaksınız' diye baskıcı  anlayış hakimdi. Demokratik bir toplumun ve devletin kabul edemeyeceği şeyler  yaşanıyordu. Milletin dediği şekilde irade olmalı. Temel fikir ve yol haritamız  da budur. Toplu sözleşmeden tutun özlük haklarına kadar her şeyi daha ileriye  götüreceğiz. Ek göstergeyle ilgili de kapsamın herkesin tatmin olacağı bir  çalışma, önümüzdeki dönemde mecliste görüşülecek. İnşallah seçimden sonra bu konu  kanunlaşacaktır." 
  "Bu siyaset değil, ticaret olur" 
İstikrarın önemine değinen Gül, "Hemen yanı başımızdaki Suriye'ye  bakın. Toplu sözleşme olsa ne olmasa ne. Bağımsızlık her şeyden önemlidir.  Memur-Sen'in de yaklaşımı budur. Önce ülkenin bir yerlere gelmesidir. Ali'nin  veya Veli'nin değil, ülkemizin, şehrimizin daha iyi yerlere gelmesi temel  hedefimizdir. Aksi takdirde zaten bu siyaset değil, ticaret olur. Türkiye'de  istikrarlı bir yönetim, huzurlu bir yaşam, AK Parti'nin teminatıdır. Önümüzde bir  seçim var. Türkiye artık bununla birlikte kalıcı bir istikrar dönemine resmen  giriyor. Şimdi belediye başkanını seçeceğiz ve 4,5 yıl seçim yok. Bundan sonra  geçim süreci var. Bizim bundan sonraki hedefimiz ülkemizi nasıl kalkındırırız  olacak. Eskisi gibi ne zaman seçim olacak belirsizliği ortadan kalkmış olacak. Bu  yüzden bizim dileğimiz özgürlüklerin, ekmeğimizin büyümesi için yerelle genel  yönetimin uyumlu çalışmasıdır. Cumhur İttifakını da bu ilkelerle kurduk. Ülkemizi  merkeze alarak bu ittifakı kurduk. İnşallah başta Gaziantep olmak üzere güzel  sonuçlar da alacağız." ifadesini kullandı.
 Bakan Gül, her zaman hak ve hakikatten yana olduklarını belirterek,  "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz'  diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık  odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır. Her vatandaşımızın  sandığa yansıttığı iradesine saygı duyuyoruz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir  güç yoktur. Ama temennimiz İnşallah milletimizin desteğinin sürmesi yönündedir."  diye konuştu.
 
   Yeni Zelanda'daki terör saldırıları
 
 Bakan Gül, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik terör saldırısını  kınayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biliyorsunuz camilerimize terör saldırısı gerçekleştirildi. Bunları  şiddetle ve büyük bir üzüntüyle kınıyoruz. Bu terör hadisesi, tüm İslam ve  insanlık alemine yapılmış bir saldırıdır. Bu İslam karşıtlığının bu noktaya  gelmesinde batı medyası ve siyasetçilerinin sergiledikleri tutum ve dil etkili  olmuştur. Sistematik bir şekilde İslam'a ve Türkiye'ye saldırılar devam ediyor.  Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve  sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz. İslam 'Benden sana zarar  gelemez' diyenlerin dinidir. 'Hoş geldin' diyenlere kurşunla cevap veren anlayış  herkes tarafından kınanmalıdır.  Bizim anlayışımızda terörün iyisi kötüsü olmaz,  dini anlayışı olmaz. Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini  ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir. Umarım, bu saldırılar  hiç bir şekilde hiçbir mabede karşı yeniden yaşanmaz. Tüm dünya İslam'a karşı  çifte standardı görmektedir. Bu vesileyle İslam adını kullanarak veya başka dini  istismar ederek yapılan saldırıları kınıyoruz."
 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha sonra AK Parti Gaziantep  milletvekilleriyle Türkiye Kamu-Sen İl Başkanlığını ziyaret etti.
 
SEZAİ TEMELLİ NE DEMİŞTİ?
 
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon kanalında  CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söyledi. 

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