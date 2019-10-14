Bakan Gül'den net mesaj: Doğal bir hak
Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçte olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Gül, "Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır" diye konuştu.
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Barış Pınarı Hareketı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır." ifadelerinde bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır." ifadelerini kullandı.Gül, şöyle devam etti:"Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."
"BU MÜCADELE BİR MEŞRU MÜDAFAADIR VE DOĞAL BİR HAKTIR"
Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçte olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır." diye konuştu.
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