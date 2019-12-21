Bakan Gül'den el öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha geldi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha yaparak "Hukuka aykırı herhangi bir yönü olmayan bir etkinlikteki selamlaşmamızdan gerçeğe aykırı anlamlar çıkarma gayreti anlamsız ve beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı.
SURİYE merkezli Haznevi Tarikatı'nın düzenlediği bir programa katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, tarikat liderinin elini öptüğü görüntüler ortaya çıktı.
TBMM GENEL KURULU'NDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bakan Gül, görüntülerle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı" ifadelerini kullandı.
BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ
Görüntülerin yankısı devam ederken, Bakan Gül'den ayrıntılı bir açıklama daha geldi. Açıklamasında "Gerçeğe aykırı sonuçlar çıkarma gayreti anlamsız ve beyhude bir çaba" ifadelerini kullanan Gül, şöyle devam etti: "Bu çabanın, şahsımın hukuk ve anayasaya bağlı, demokrasi ve insan haklarına odaklanmış siyaset anlayışından duyulan rahatsızlıktan doğduğu kanısındayım."
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