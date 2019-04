Bakan Gül'den açıklama: Bağıran değil, haklı olan kazanacak!

ADALET Bakanı Gül, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin ''Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK bu konuda son otoritedir'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"SON SÖZÜ YSK VERECEKTİR"

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil. Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz.

Her seçimde olduğu gibi normal şekilde işlemektedir. İlk defa bu seçimden sonra bir itiraz mekanizması yoktur. Her seçimde bir itiraz usulü vardır. Bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK Türkiye'de son otoritedir.

Hepimiz itirazlarını yapıp, A partisi B partisi değil. Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Tüm adaylar, siyasi partiler demokrasiye saygılı şekilde süreci takip etmekte. Kim kazanırsa da herkes tebrik edecektir. Demokrasi budur, milletin tercihinin yansımasıdır.

Son sözü YSK belirleyecektir. Seçilenler hayırlı olsun. Milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir. Bu seçimlerde de karar verir. Milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz, ülkemiz için hayırlı olsun.