Bakan Fakıbaba: 'Kürt kardeşlerim ile iftihar ediyorum'

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde kapalı spor salonunda yapılan AK Parti Silopi İlçe Başkanlığı’nın 6. Olağan Kongresi'ne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve delegeler katıldı. Kongrede konuşan Bakan Fakıbaba, “Bir söz var uyanık olmamız lazım. Emin olun bu kardeşiniz 10 yıl Urfa Belediye Başkanlığı yapmıştır. Urfa’da Kürdü olmazsa, Türkü olmazsa, Arabı olmazsa Urfa Urfa olmaz, billahi olmaz. Mozaik budur. Vallahi ben Şırnak’ı seviyorum, Silopi’yi seviyorum, vallahi Cizre’yi seviyorum, Hakkari’yi seviyorum. Bu kardeşiniz gönül vermiştir. Sizleri de çok seviyorum. Gerçekten de sevilecek insanlarsınız. Birlik beraberlik içerisinde olmanız lazım. Kürdü, Türkü Arabı, Lazı, Çerkezi, öyle zengin ülkedeyiz ki Tarım Bakanı olunca çok daha iyi anladım. Bizim petrole, gaza ihtiyacımız yok. Böyle bereketli topraklara ihtiyacımız var. Güzel inançlı inanlara ihtiyacımız var. Pırıl pırıl inançlı bacılarımıza ihtiyacımız var. Bakın Avrupa’ya neler neler var. Bizi Allah’ın izni ile bölemeyecekler. Biz Allah’ın izni ile bölünmeyeceğiz. Tabi baş ağrısı veriyorlar. 566 milyon Silopi’ye para harcanmış. Ben bunu gençlerime harcasaydım, ben bunu kardeşlerime harcasaydım, ben bunu çocuklarıma, torunlarıma harcasaydım ne kadar güzel olurdu değil mi. Bunu harcatmayan kimdir? Bunu harcatmayan Silopi’nin iyi olmasını istemeyen adamlardır. Şırnak’ın toplamına bakıyoruz. 3 milyar parası harcanmış. Feda olsun size. Helalı hoş olsun size. Ama buna emin olunki sizin gibi yiğit insanlar, bacılar olduktan sonra bizimle kimse baş edemez, edemeyeceklerdir. Benim Kürt kardeşlerim efendi insan, adam gibi adam insanlardır. Bunu ben her yerde söylüyorum. Ben Kürt kardeşlerimle iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Kim kimin maşası belli olmuştur. Hangi örgütler hangi örgütlere iş birliği yaptığı belli olmuştur. Hangi örgütlerin hangi devletlerin piyonları olduğunu bu halk öğrenmiştir. DEAŞ’ı, PKK’sı, FETÖ'sü ne kadar güzel işbirliği yapıyorsunuz. Bu halk bunu bilen halktır. Bu halk bunu öğrenmiştir. Bu halk size müsaade etmeyecektir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Burada devlet vardır. Devlet olarak hep yanınızdayız. Hep yanınızda olacağım” dedi.

"Ben şunu gururla söylüyorum. Bakın burada eşim yok ama diyorum eğer Ahmet Fakıbaba başarılı ise benim bu başarımın yüzde 51’i eşimindir. Eşimin başarısıdır. Allah ondan razı olsun hep destek olmuştur” diyen Bakan Fakıbaba, “Buna emin olun Türkiye’yi kıskanan, bundan korkan güçler var. Ya bu Türkiye büyüyor, bunun önünü keselim. Büyütmenin en önemli özelliği nedir, küçültmektir. Parçalayalım ve küçültelim ve o gücü rahat yönetelim. Vallahi siz küçültemezsiniz. Bir şey yapamazsınız. Emin olun strateji budur. Çok değerli bir arkadaşım Avrupa’da milletvekili. İsim vermek istemiyorum. Bir cumhurbaşkanı ile konuştum diyor. Dediler ki kesinlikle Türkiye’yi Avrupa Birliği'ne almazlar. Niye diye sordum diyor, cumhurbaşkanı, o da milletvekili tabi, demiş ki ya siz Müslümansınız almazlar sizi. Müslümanları bölüyorlar, ümmeti bölüyorlar. Ümmeti bölmeye çalışıyorlar. Siz birleşirken bizi bölüyorlar. Bölemezsiniz” diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, daha sonra kongreye davet edilen bir grup engelli ile görüşerek hediyeler verdi. Sahnede fotoğraf çekilen Bakan Fakıbaba, daha sonra Silopi’den ayrılarak Şanlıurfa'ya geçti.