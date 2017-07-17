Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırım

PROGRAMDA kapsamında 3 bin 380 firmanın başvuru yaptığını ifade eden Elvan, söz konusu projeler kapsamında 92 milyar liralık yatırım ve 365 bin kişilik istihdamın öngörüldüğünü söyledi.

Elvan, anılan firmaların değerlendirilmesi ve program dahilindeki 23 ilin yapısı itibarıyla hangi yatırımların öncelikli olduğu, firmaların teklif ettikleri yatırım alanıyla ilgili deneyimlerinin bulunup bulunmadığı gibi konuların değerlendirildiğini bildirdi.

Elvan, Kalkınma Bankasının çalışmasını hemen hemen tamamladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde sonuçlar Sayın Başbakanımız tarafından açıklanacak ve program çerçevesinde firmalarımızı desteklemeye başlayacağız. Bütçemizde 2017'de harcayabileceğimiz yeterli kaynağımız var. Dolayısıyla biz firmalara destek vereceğiz. İlk aşamada destek verilenlerin dışında 2018 yılının ilk çeyreğinde de bir grup firmaya destek sağlayacağız."

DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA HUZUR VE SUKUNET ARTACAK

Elvan, programın bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması açısından önemine işaret ederek, başvuranlar arasında büyük ölçekli yabancı firmalar bulunduğunu söyledi.

Yüksek teknoloji alanında yatırım yapan bazı firmaların da başvuruda bulunduğunu dile getiren Elvan, "Bu, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğunun önemli bir göstergesi." diye konuştu.

Bölücü terör örgütü PKK ile yapılan mücadele noktasında da çok önemli adımlar attıklarına dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki huzur ve sükunet daha da artacak. Bölgede yatırım ortamı için de uygun bir iklimin oluştuğunu düşünüyorum. Yatırımcılarımızın da hem hükümetimize güveni hem de terör örgütünün tamamıyla yok edilmesine yönelik atmış olduğumuz adımların neticesini verdiğini bu şirketlerimiz görüyor. Bu nedenle bu yoğun talebi yaptılar. "