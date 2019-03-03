Bakan duyurdu! Marketlerde zorunlu olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan market raflarında yöresel ürünleri ayırma zorunluluğu getireceklerini açıkladı.

Bakan duyurdu! Marketlerde zorunlu olacak
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TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz." dedi. Balıkesir’de il protokolü ve esnaf örgütleri ile öğle yemeğinde bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak yeni çalışmalara imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti. Perakende yasası ile ilgili çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Pekcan şöyle konuştu; ''Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. İnşallah, esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini yerine getirmek için bakanlık olarak tüm ekiplerimizle beraber çalışacağız." diye konuştu.

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