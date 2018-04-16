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Bakan'dan Romanlara müjde: Kamuda istihdam edilecekler

Roman vatandaşların mesleki becerileri geliştirilerek kamuda işe girmelerinin önü açılıyor. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "Romanların hakları konusunda farkındalığı artıracağız" dedi

Bakan'dan Romanlara müjde: Kamuda istihdam edilecekler

Roman vatandaşların mesleki becerileri geliştirilerek kamuda işe girmelerinin önü açılıyor. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "Romanların hakları konusunda farkındalığı artıracağız" dedi

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:27
Bakan'dan Romanlara müjde: Kamuda istihdam edilecekler
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman vatandaşlara yönelik çağrısına iş dünyasından gelen desteğin ardından, kamuda da önemli bir adım atılıyor. Düzenli bir işi olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan Roman vatandaşların mesleki becerileri geliştirilerek, kamuda işe girmelerinin önü açılıyor.

"ROMAN VATANDAŞLARIN İSTİHDAMI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI"

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Roman vatandaşların kamu istihdam hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" dedi. Son üç yılda yaklaşık 5 bin 600 Roman vatandaş mesleki eğitim ve kurslardan yararlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili kurumların bu konudaki çalışmalara ağırlık vermesini istedi. Bu yılın yatırım programında yer alan ve iki yıllık dönemi kapsayan Roman vatandaşların istihdamının desteklenmesi projesi hızlandırılıyor. Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Roman vatandaşlarımızın çalışma hayatına ilişkin hakları konusunda bilinç düzeyi ve farkındalığın artırılmasını istiyoruz" dedi.

ÖNYARGILAR AZALTILACAK

Roman vatandaşlara yönelik önyargıların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, "Projeyle kamu istihdam hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde de, Roman vatandaşlar için sosyal hizmet, eğitim, istihdam ve sağlık olmak üzere dört ana başlıkta önemli destekler yaşama geçirildi. Bu kapsamda yaklaşık 12 kentte 13 bin dezavantajlı Roman'a danışmanlık hizmeti veriliyor.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ VERİLİYOR

Bugüne kadar 3 binin üzerinde Roman vatandaş, mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimi alırken, geçen yıl bine yakın aile için 10 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanan şartlı eğitim yardımlarıyla da milyarlarca liralık destek sağlandı. Romanların ekonomik ve sosyal entegrasyonu, hayat şartlarının iyileştirilmesi için Çalışma, Aile ve Sağlık Bakankları birlikte çalışıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Roman VatandaşKamuIstihdam
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