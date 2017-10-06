Bakan'dan Gülen'in iadesiyle ilgili flaş sözler...

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak için seçim bölgesi Gaziantep’e geldi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yapılan suikast girişiminde bulunan 47 sanık hakkında verilen mahkeme kararlarını değerlendirdi. Gül, yargılamaların hukuka uygun şekilde devam ettiğini belirterek şunları söyledi.

"Gerçekten çok önemli bir karar. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza yönelik bir suikast girişimine karşı yapılan yargılamada Muğla'da karar çıktı. 47 sanık yargılandı 3’ü ile ilgili dosya tedarik edildi, 36 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 4 kişi hakkında müebbet cezası, bir kişi hakkında da beraat kararı verildi. Gerçekten Türkiye'de 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişimi ne karşı hukuk adalet ve anayasa çerçevesinde yargılamalar sürmektedir. Bütün Türk yargı mensuplarına adliye çalışanlarına, hukuk çerçevesinde yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu şunu gösteriyor; ülkede hukuk işlemektedir, Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de anayasayı, hukuku ortadan kaldırmak isteyenler vardır. Terör örgütlerine karşı Türkiye anayasa hukuk ve kanun çerçevesinde mücadelesini sürdürmektedir ve kararlı bir şekilde bunu sürdürecektir. O gece Cumhurbaşkanı’mızın canına, hayat hakkına kast etmek isteyen ülkemizin 80 milyon hayat hakkına, Türkiye Cumhuriyetinin hayat hakkına kast etmek isteyenler bugün tek tek mahkeme önünde hesap veriyorlar ve gerekli cezayı alacaklar. Elbette kim hangi cezayı hak ediyorsa o cezayı alacak. Beraat etmesi gereken beraat ediyor, ceza alacak olanlar ceza alıyor; bunun kararını verecek olan da bağımsız Türkiye mahkemeleridir. Yargılamalar adil bir şekilde; büyük bir özveriyle gece geç saatlere kadar hakimlerimiz, çalışanlarımız fedakarlık yapıyor. Çünkü adaletin bir an evvel tecelli etmesi lazım milletimizin beklentisi budur. Mensuplarımız bu beklentiler içinde çalışmalarını ifa ediyorlar. Cumhurbaşkanı’mızın canına kast etmek için ’biz buradayız, şimdi nerede’ diye hesap soracaklardı. Kendilerini Türkiye'nin eşkıyası olarak gören terör örgütleri hak ettikleri cezayı almışlardır."