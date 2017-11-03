Bakan'dan flaş Wikipedia açıklaması

2018 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. Arslan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını cevapladı. Arslan, Osman Gazi, Yavuz Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli araç geçiş garantisi ödemelerine ilişkin soru üzerine, "Verilen garanti hesapları ile ilgili kalan bakiyenin, garanti yükümlülüğü ile ilgili 21 milyar 104 milyon olduğunu vurgulamak istiyorum. Geçen araçlardan ücret düşüyor. Bu sene 2017 yılında, 2016 yılından kaynaklı garantileri ödedik. Bütün yıl boyunca geçen araçların ortalamasını alıyorsunuz, ortalamadan çıkan farkı hesaplıyorsunuz, ödüyorsunuz. Osmangazi Köprüsü öncesi sonrası bitmiş yollar, açmış olduğumuz otoyollar ve Yavuz Sultan Selim bitmiş yollar, açmış olduğumuz otoyollar dahil iki proje için bir milyar 128 milyon ödeme yapmış durumdayız. Avrasya için ödeme yapmış değiliz. Avrasya 69 bin yakın garantimiz var. Şu anda 50 bin mertebelerinde araç geçiyor. Önümüzdeki yıl için üç proje için 3.6 milyar ödenek yatırım programı konmuş" ifadelerini kullandı.

3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu için 100 bin ağacın yerini değiştirdiklerini kaydeden Arslan, "384 bin ağaç dikilmiş durumda, 3 milyon 800 ağaç dikilmiş. toplam 5 milyon 100 bin ağaç dikilecek. 5 misli ağaç dikilmesi ön görülmüştü, on misliden fazla ağaç diktik ve dikmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

3. havalimanı inşaatı için ağaçların kesildiğine ilişkin eleştiriler üzerine Arslan, "3. havalimanının olduğu yer kömür ocaklarının olduğu yerdir. Tamamen bataklıktır. Diğer bataklık olan yerleri dolduruyoruz" diye konuştu.

Wikipedia ulaşımın engellenmesine ilişkin soruya Arslan, "Wikipedia internet sitesine erişimi biz engellemedik. Wikipedia'nın Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren ülke statüsünde gösterdiği metinler vardı. 'Bunları çıkarın' dedik. Onlara erişimi engelledik. Ulu Önder Atatürk'e ilişkin yanlış değerlendirmeler vardı. Onu özellikle uyardık. Mahkemenin aldığı karar nedeniyle wikipediaya erişim engellenmiş durumda" karşılığını verdi.

Arslan şunları kaydetti:

"Wikipedia herkese açık, editörlük yapabiliyorsunuz. Türkiye ile ilgili bilgiyi yanlış görüyorsanız, düzeltme şansınız var. Ancak bu bilgilere müdahale eden editörlerin erişimini yasakladılar. Kim yasakçı, biz mi, wikipedia mı?"

Siber saldırı rakamlarına ilişkin olarak Arslan, "Kamunet sistemine 2015 yılında bin 489, 2016 yılında 8 bin 625 ve 2017 yılında 69 bin 477 siber saldırı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Booking.com ile ilgili Arslan, "Bakanlık olarak yaptığımız herhangi bir işlem yok" şeklinde konuştu.

Bylock kullanıcılarına ilişkin soruya Arslan, "İletişimin tespiti kavramı içerisinde yer alan internet veri trafiğine ilişkin adli ve idari mercilerden gelen talepler işletmeler tarafından elektronik ortamda gönderilen kayıtlar esas alınarak kurum tarafından karşılanmaktadır ve ilgili mercilere iletilmektedir. Bizim ayrıntı görmemiz söz konusu değil. Herkes kendinden emin" diye konuştu.