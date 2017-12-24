Bakan'dan asgari ücret açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Sarıeroğlu söz konusu rakamın 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlanacağını söyledi.
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