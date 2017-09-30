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Bakan Çelik'ten referandum açıklaması

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Sadece kendi başkanlık dönemlerini uzatmak için bu referanduma karar verenler esasında en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kerkük konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Kerkük'ün bir oldubittiyle karşı karşıya getirilmesine Türkiye Cumhuriyeti olarak müsaade etmeyeceğiz" dedi

Bakan Çelik'ten referandum açıklaması

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Sadece kendi başkanlık dönemlerini uzatmak için bu referanduma karar verenler esasında en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kerkük konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Kerkük'ün bir oldubittiyle karşı karşıya getirilmesine Türkiye Cumhuriyeti olarak müsaade etmeyeceğiz" dedi

30 Eylül 2017 Cumartesi 14:51
Bakan Çelik'ten referandum açıklaması
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AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, HDP'li bazı siyasetçilerin Türkiye'nin karşı çıktığı Kuzey Irak'taki referanduma yönelik söylemlerine tepki göstererek, "Sadece kendi başkanlık dönemlerini uzatmak için bu referanduma karar verenler esasında en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar" dedi.

Kerkük'ün referanduma katılmasının da bir facia ve gayrimeşru olduğuna vurgu yapan Çelik, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kerkük konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Kerkük'ün bir oldubittiyle karşı karşıya getirilmesine Türkiye Cumhuriyeti olarak müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak Kaymakam Hakan Keskin'i makamında ziyaret eden Bakan Çelik daha sonra bir düğün salonunda partisinin ilçe kongresinde konuştu. Kuzey Irak ve Irak'taki Türkmen, Kürt, Arap halklarına kardeş gözüyle baktıkları için Türkiye Cumhuriyeti olarak ellerinden gelen yardımları yaptıklarını dile getiren Bakan Çelik, din ve mezhep ayrımı yapmadıklarına vurgu yaptı.

Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarının altını çizen Bakan Çelik, "Kuzey Irak'ta itiraz ettiğimiz şudur. Tutup da Irak'ın parçalanması demek, Kuzey Irak'ta referandumla ortaya çıkan tablo demek, Irak'taki herkese, Türkmenlere, Araplara, Kürtlere daha büyük bir felaket getirilmesi demek" şeklinde konuştu.

"Kuzey Irak'a da Irak'a da düşmanlık yapıyorlar"

Türkiye'deki bazı HDP'li siyasetçilerin sözlerini hatırlatarak konuşmasına devam eden Bakan Çelik, "'Kürtlerin bir hakkı ortaya çıkacak da siz bundan hoşlanmıyorsunuz, onun için eleştiriyorsunuz' diye nitelemeye çalışıyorlar. Hayır, açık ve net bir şekilde söylüyorum. Sadece kendi başkanlık dönemlerini uzatmak için bu referanduma karar verenler esasında en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar. Buna karar veren Kürt siyasetçiler en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar. Ama Irak'a da düşmanlık yapıyorlar, Türkmenlere de Araplara da düşmanlık yapıyorlar. Tüm mezhep grupları bu şekilde davranırsa dünya bin yıl sürecek bir savaş ortamına girer. Türkmen, Kürt, Arap, Ezidi, Irak'taki tüm kardeşlerimiz onurlu ve saygın bir şekilde birlikte yaşasınlar. Onun için referandum kararına karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kerkük'ün referanduma katılması ikinci bir faciadır"

Bakan Ömer Çelik, Kerkük'ün referanduma katılmasının ikinci bir facia olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bu faciadır, gayrimeşrudur asla kabul edilemeyecek bir şeydir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kerkük konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Türkmenler konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Kerkük'ün bir oldubittiyle karşı karşıya getirilmesine Türkiye Cumhuriyeti olarak müsaade etmeyeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da oradaki Türkmenlerin, Kürtlerin, Arapların bizim kardeşimiz olmasını hiçbir siyasi teşebbüs değiştiremeyecektir. Yine hepsine sahip çıkmaya cevap edeceğiz. Karşı çıktığımız, orada daha büyük felaketlere yol açacak oldubittinin oluşturulmasıdır. Televizyonda izlediğiniz gelişmelerden dolayı sakın karamsarlığa kapılmayın. Türkiye'yi ne yaptığını iyi bilen, coğrafyayı iyi bilen, şimdiye kadar dirayetle yönetmiş, bundan sonra da yönetecek bir kadro var."

Bakan Çelik daha sonra partililerinden belediye seçimleri için destek istedi.

Konuşmasının ardından salondan çıkan Bakan Çelik, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiÖmer ÇelikHdp
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