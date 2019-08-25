Bakan Çavuşoğlu'ndan şehitlerimize taziye mesajı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyrulan acı habere ilişkin açıklama yaptı. Pençe-3 harekatında Kuzey Irak'ta çıkan çatışma sırasında şehit düşen 3 askerimize başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, yaralanan 7 askerimize de acil şifalar diledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun mesajı şöyle:

"Irak’ın kuzeyinde Pençe-3 harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Milletçe başımız sağolsun.

Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız."