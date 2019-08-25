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Bakan Çavuşoğlu'ndan şehitlerimize taziye mesajı
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, bugün Pençe-3 harekatı sırasında Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlerimize başsağlığı diledi
GÜNDEM 25.08.2019, 14:47 25.08.2019, 14:59 Enes Subaşı
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyrulan acı habere ilişkin açıklama yaptı. Pençe-3 harekatında Kuzey Irak'ta çıkan çatışma sırasında şehit düşen 3 askerimize başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, yaralanan 7 askerimize de acil şifalar diledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun mesajı şöyle:
"Irak’ın kuzeyinde Pençe-3 harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.
Milletçe başımız sağolsun.
Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız."
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