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Bakan Çavuşoğlu'ndan şehitlerimize taziye mesajı

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, bugün Pençe-3 harekatı sırasında Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlerimize başsağlığı diledi

GÜNDEM 25.08.2019, 14:47 25.08.2019, 14:59 Enes Subaşı
Bakan Çavuşoğlu'ndan şehitlerimize taziye mesajı
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyrulan acı habere ilişkin açıklama yaptı. Pençe-3 harekatında Kuzey Irak'ta çıkan çatışma sırasında şehit düşen 3 askerimize başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, yaralanan 7 askerimize de acil şifalar diledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun mesajı şöyle:

"Irak’ın kuzeyinde Pençe-3 harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. 

Milletçe başımız sağolsun.

Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız."

#Alanyalı Bakan Çavuşoğlu #şehitlerimi #Pençe-3 Harekatı #Kuzey Irak
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