Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan çıkarması

DÜNYA Ahıska Türkleri Birliği tarafından düzenlenen iftar programında soydaşlarla buluşan Bakan Çavuşoğlu, bir dizi etkinliğe katıldı. Bakan Çavuşoğlu, iftar öncesi yaptığı konuşmasında, 70 yıl önce topraklarından sürgün edilen Ahıskalıların, Gürcistan’a geri dönme hakkını kazandıklarını hatırlatarak, “Geri dönmek o kadar kolay değil. Çünkü buralarda yer edindiniz, yurt edindiniz, iş sahibi oldunuz ama o geri dönem hakkını elde etmek dönmekten de çok önemliydi, bunu birlikte başardık” dedi.

‘KAZAKİSTAN DEVLETİNE MÜTEŞEKKİRİZ’

Ahıska Türklerine sahip çıkan Kazakistan’a teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, “Kazakistan devletine ve Kazak halkına, kardeşlerine 75 yıl önce topraklarını, yurdunu ve evlerini Ahıska Türklerine açtıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Kazakistan’ın Türklerin ata yurdu olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Buralar bizlerin ata yurdudur ve bu ata yurdumuzda, Kazak kardeşlerimizle ve Ahıskalı kardeşlerimiz ile soydaşlarımızla buluşmak bizim için her zaman anlamlıdır. Kazakistan, bugün 130’dan fazla değişik dinden ve etnik gruptan insanın huzur içinde, barış içinde yaşadığı bir ülkedir. Bunun da mimarı aksakalımız Nursultan Nazarbayev’dir” ifadelerini kullandı.

‘AHISKA TÜRKLERİ TÜRK VATANDAŞI OLDU’

Ahıska Türklerine destek vermeye devam ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda 3 bin civarında Ahıska Türkünün Türkiye'ye getirilerek yerleştirildiğini hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde, şimdi daha önce verdiğimiz vatandaşlıklara ilaveten Türkiye’deki 40 bin civarındaki Ahıskalı kardeşlerimize vatandaşlık veriyoruz. Yaklaşık yarısına halihazırda vatandaşlık vermiş durumundayız. Geri kalan kardeşlerimizin de işlemlerini tamamlanıyor. Hepsine vatandaşlığı vereceğiz inşallah” diye konuştu. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Kazakistanlı mevkidaşı Beybut Atamkulov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Ortak Strateji Planlama Grubu V. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “İlişkileri her anlamda geliştirmek için çalışacağız” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ramazan bereketini paylaşmak üzere Kazakistan’da Ahıskalı Türklerle iftarda bir araya gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 01:31