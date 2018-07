Bakan Çavuşoğlu’ndan ilk yorum

BAKAN Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Avrupa Birliği Bakanlığı'nda 8 ay gibi bir süre görev yapmıştım, oradaki arkadaşlarımın başarılı çalışmalarını takip etmiştim. Dışişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarım da dünyanın her yerinde takdir edilmiştir. Bugün iki Bakanlığımız birleşti. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bir çatı altında çalışmalarını sürdürecek, kendimi çok şanslı hissediyorum. İki bakanlığın birleşmesiyle beraber sorumluluğumuz ve gücümüz arttı. Avrupa Birliği sürecinde tüm zorluklara rağmen mesafe kat etmeyi düşünüyoruz. Yeni dönemde bakanlığımızdan beklentiler çok fazla. Biz de bunun bilinci içindeyiz. Her iki bakanlığımızda görev yapan arkadaşlarımız bunun bilinci içinde. Daha fazla çalışıp kenetleneceğiz. Yarın NATO Zirvesi var. NATO Zirvesi'ne hazırız. Avrupa, Avrupa Birliği, Afrika, Latin Amerika, dünyanın her yerini kucaklayan politikamızı sizlerle beraber sürdüreceğiz. İç politikayla dış politika arasında bir fark yoktur. Bakanlıklarımız iç içe, el ele, kol kola çalışacaktır. Bir taraftan kurumumuzu güçlendirirken, diplomasi akademimizle birlikte tüm dünyadaki ülkelerden tecrübeli diplomaların eğitimini gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı politika üreten iki bakanlığımız olmuştur.”

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 13:49