Bakan Çavuşoğlu Ak Parti kampında konuştu
AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın düzenlendiği kampa katılmak ve Yalova İl Teşkilatı ile buluşmak üzere Yalova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova'ya özgü sabun çiçekleri ile karşılandı.
YALOVA'YA giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tigem Rizom Tatil Köyü'nde gerçekleştirilecek olan parti buluşması öncesinde partinin il binasını ziyaret etti. Burada Ak Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, partililerin selfie çekilme tekliflerini de geri çevirmedi. Daha sonra partinin hatıra defterini de yazan Bakan Çavuşoğlu'na Ak Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından Yalova'ya özgü sabun çiçekleri hediye edildi. Buradan Alanyalı partililerle buluşacağı Rizom Tatil Köyü'ne geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu partililerle bir süre sohbet etti. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleşen programlarda gündeme yönelik değerlendirmeleri konuştuğu öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu ardından ilden ayrıldı.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:31
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Sivasspor
|4
|5
|7. Trabzonspor
|3
|5
|8. Ankaragücü
|3
|5
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Bursaspor
|3
|6
|6. Balıkesirspor
|4
|6
|7. Adana Demirspor
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Erzurum BB
|4
|4
|13. Menemen Belediyespor
|3
|4
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|4
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Burnley
|5
|5
|13. Sheffield United
|5
|5
|14. Brighton
|5
|5
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Newcastle
|5
|4
|17. Aston Villa
|4
|3
|18. Norwich City
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Real Madrid
|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Sevilla
|3
|7
|5. Levante
|4
|6
|6. Villarreal
|4
|5
|7. Osasuna
|3
|5
|8. Deportivo Alaves
|3
|5
|9. Barcelona
|3
|4
|10. Granada
|3
|4
|11. Valencia
|3
|4
|12. Celta de Vigo
|3
|4
|13. Real Valladolid
|3
|4
|14. Real Sociedad
|3
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|4
|0