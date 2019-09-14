Bakan Çavuşoğlu Ak Parti kampında konuştu

YALOVA'YA giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tigem Rizom Tatil Köyü'nde gerçekleştirilecek olan parti buluşması öncesinde partinin il binasını ziyaret etti. Burada Ak Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, partililerin selfie çekilme tekliflerini de geri çevirmedi. Daha sonra partinin hatıra defterini de yazan Bakan Çavuşoğlu'na Ak Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından Yalova'ya özgü sabun çiçekleri hediye edildi. Buradan Alanyalı partililerle buluşacağı Rizom Tatil Köyü'ne geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu partililerle bir süre sohbet etti. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleşen programlarda gündeme yönelik değerlendirmeleri konuştuğu öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu ardından ilden ayrıldı.