Bakan Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız

Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Venezuela'da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." ifadelerini kullandı

Bakan Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe  girişimine ilişkin, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme  girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız.  Venezuela halkının daima yanındayız." ifadesini kullandı. 

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı  paylaşımda, Venezuela'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu  yönündeki haberlerden endişe duyduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru  hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile  çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." değerlendirmesinde  bulundu.

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis  Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3  dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup  askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı  yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine  karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni  savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri  birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların  emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 19:34
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