Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kuruldu
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BAKAN Çavuşoğlu, başta DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları  Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın  toplantısı düzenledi. 
Türkiye ile ABD'nin Amerikan askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'nin  Suriye'de söz konusu olan güvenlik kaygılarına yönelik ortak çalışmalar yaptığını  aktaran Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere  Türkiye ile ABD arasında ortak bir görev gücünün kurulduğunu bildirdi.
Münbiç yol haritasında da gecikmelerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu,  kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma  olduğunu gördüklerini söyledi. 
Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın halen Münbiç'in içinde olduğunu ve  örgütün Münbiç'ten çekilmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin bilerek veya  bilmeyerek Kürtlerle YPG'lileri bir tuttuğuna dikkati çekti. 
Suriye'nin kuzeydoğusuna kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili  soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon  bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi. 
Türkiye'nin kaygılarına hitap eden bir güvenli bölgenin Türkiye  tarafından da destekleneceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge fikrinin  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu ancak daha önce eski ABD Başkanı Barack  Obama yönetiminin buna yanaşmadığını kaydetti.
 
ABD ve Türkiye'den Suriye'de ortak görev gücü 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile  ABD'nin kurduğu ortak görev gücünün sadece ABD'nin çekilme sürecine  odaklanacağını ve karşılıklı teklifleri değerlendirerek sürecin sorunsuz ve  koordineli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağını belirtti.  
Bakan Çavuşoğlu, başta DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları  Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın  toplantısı düzenledi.
 
ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile bir araya  geldiğini belirten Çavuşoğlu, ayrıca Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’ın  organize ettiği bir toplantıda Amerikalı senatörlerle bir araya geldiğini  söyledi.
 
Ortak görev gücü 
Çavuşoğlu bu toplantılarda, Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra  ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve Venezuela'daki gelişmeleri ele aldıklarını  belirtti. 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki  Türk heyetinin dün ABD'ye geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den  çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bunu  telefonda (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'ya bizzat teklif etmiştim o da bu  teklifi olumlu buldu ve bu görev gücü sadece ABD'nin çekilme sürecine odaklanacak  ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek, yeni  bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde  gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk. " dedi.
 
ABD'ye Venezuela konusunda destek veren ülkeler haritasında skandal
 
ABD Dışişleri Bakanı Pompoe'nun Venezuela konusunda ABD'ye destek  veren ülkeleri gösteren dünya haritasında Türkiye'nin ikiye bölündüğüne ilişkin  bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, öğle yemeğine Pompeo ile yan yana oturduklarını  ve bu konu dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.
 
Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz o haritada sadece Türkiye ile ilgili değil  başka ülkelerle ilgili de çok ciddi hatalar yapılmış. Dışişleri Bakanlığı bize  yazılı bir şekilde geri dönerek o haritadaki diğer ülkelerle ilgili hataları  bildirmişler. Tabii ki biz bu haritayı görünce tepki gösterdik arkadaşlarımız  hemen devreye girdiler." diye konuştu.
 
Bakan Çavuşoğlu ayrıca haritadaki hatayı "teknik ama vahim bir hata"  olarak niteledi.
 
"ABD'nin Irak'tan çekilmesi ciddi bir hataydı"
Bugün Orta Doğu bölgesinde söz konusu olan durumun ABD'nin Irak'tan  plansız bir şekilde çekilmesinden kaynaklandığın anlatan Çavuşoğlu "ABD'nin  Irak'tan çekilmesi bize göre ciddi bir hataydı." dedi.
 
ABD Irak'tan çekilirken ülkeyi Nuri el Maliki'ye devredilmesi,  Maliki'nin ise ülkede birçok kesimi dışlaması ile ülkede kaos oluştuğunu ifade  eden Çavuşoğlu, bu kaostan faydalanan birkaç bin DEAŞ militanının kısa sürede  Irak'ın topraklarının yüzde 40'ını ele geçirdiğini belirtti.
 
Çavuşoğlu şöyle devam etti: 
"İşte şimdi ABD (Suriye'den) çekilirken burada böyle bir vakumun, bir  boşluğun oluşmaması gerekiyor ve bu boşluğun da teröristlerce veya rejim  yanlılarının doldurmaması gerekiyor. Geçmişte Irak'ta ve diğer yerlerde yapılan  hataları tekrarlamadan planlı bir şekilde koordineli bir şekilde bu adımların  atılması gerekiyor.
 
Münbiç yol haritasında hızlanma var
 
Türkiye ile ABD arasında geçen haziran ayında mutabakata varılan  Münbiç yol haritasına da değinen Çavuşoğlu, "Kötü hava şartlarına rağmen hızlandı  diyebiliriz. Maalesef Münbiç yol haritamızın bugüne kadar tamamlanması  gerekiyordu. Burada bir yavaşlama oldu bunun da sebebi ABD tarafıdır. Şu anda  ortak devriyelerin dışında, YPG/PYD buradan çıkarıldıktan sonra yönetimde ve  güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı konusunda da çalışmalar başlamış  durumda. " diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, Münbiç yol haritası tamamlanmış ve Fırat'ın doğusuna  uygulanmış olsaydı bugün çekilme konusunda yaşanan sorunların olmamış olacağını  ifade etti.
 
ABD rejim bölgelerindeki DEAŞ varlığına ilişkin bir yorum yapmadı
 
ABD'nin rejim bölgelerindeki DEAŞ varlığına ilişkin bir planı olup  olmadığına yönelik bir soruya da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, o bölge ile ABD'nin  kendilerine de bugüne kadar bir şey söylemediğini ancak Fırat'ın doğusundaki DEAŞ  varlığının kısa bir süre içerisinde tamamen bitirileceğini söylediklerini  hatırlattı.
 
"YPG/PKK’nın temizlenmesi gerekiyor" 
Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin  de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, güvenli bölge konusunda henüz daha bir  netlik olmadığını söyledi.
 
Bakan Çavuşoğlu, "Trump'ın çekilme kararı Amerika için de bir sürpriz  oldu. Dolayısıyla şu anki toplantılarda görüyoruz ki henüz somut bir plan, somut  bir vizyon ortaya çıkmadı. Farklı fikirler, görüşler var. Biz de kendi  önerilerimizi ve düşüncelerimizi ortaya koyduk." şeklinde konuştu.
 
"Bizim burada istediğimiz son derece nettir." diyen Bakan Çavuşoğlu,  "Sınırımızın öbür tarafında terör örgütü var ve bu terör örgütü bize yönelik  tehdit oluşturuyor. Afrin'de olduğu gibi, Fırat’ın doğusunda, YPG, PKK, PYD,  bunların hepsi aynı terör örgütü." dedi.
 
Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bu terör örgütünün buradan temizlenmesi  gerekiyor." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:
 
“Bu güvenli bölgeyle de olabilir. Amacımız buradaki tehditi yok etmek.  Güvenli bölge konusunda henüz daha somut fikirler çıkmadı. Biz bu konuyu Ruslarla  da görüşüyoruz, ABD'yle koordine etmeye çalışıyoruz. Biraz önce de anlattığım  gibi güvenli bölgeden ne anladığımız önemli. Burada teröristlerin korunacağı bir  tampon bölge anlaşılıyorsa bu isteniyorsa biz buna karşıyız." diye konuştu.
 
Güvenli Bölge konusunda mültecilerin durumunun da önemli olduğuna  dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce  güvenli bölge fikrini ortaya attığını ancak dönemin ABD yönetiminin bu bölgenin  güvenliğinin sağlanamayacağını bahane ederek buna karşı çıktığını hatırlattı.
 
"YPG'liler hala Münbiç'in içinde"
Bakan Çavuşoğlu, kendisine yöneltilen bir soru üzerine YPG’nin Münbiç  bölgesindeki varlığı üzerine yaptığı açıklamada, "Şu anda YPG'liler hala  Münbiç'te" dolayısıyla hala YPG'liler Münbiç'ten çekilmedi. Çekilmesi lazım,  dışarı çıkarılması lazım." dedi.
 
"ABD'de bilerek ya da bilmeyerek bir kafa karışıklığı var. YPG'lilerle  diğer Kürtleri bir tutuyorlar." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz de diyoruz ki  Kürtlerle YPG'lileri bir tutmayın.  Bunların çoğu zaten YPG'den kaçmış, ya da YPG  tarafından malı mülkü elinden alınıp zorla gönderilmiştir. Biz de 300 bin Kürt  var, ve dönemiyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz, bugün Senato'da bunu konuştuk.  Fırat'ın doğusunda da çıkarılması gerekiyor, öyle ya da böyle." ifadesini  kullandı.
 
Çavuşoğlu, "YPG çıkarıldıktan sonra kim buraları yönetecek? Buranın  yerel güvenlik birimlerinde kimler görev alacak, bunu da ABD'yle birlikte karar  vermemiz gerekiyor. Münbiç yol haritası bunu gerekiyor. Şehir merkezlerinde değil  sadece Münbiç bölgesinin bütün taraflarında, şehir içi ve dışı." diye konuştu.
 
ABD Başkenti Washington'da Suriye hakkında yapılan farklı bir toplantı  üzerine kendisine yöneltilen soruya "Küçük koalisyonun içerisindeki bazı  ülkelerin ABD’den daha fazla YPG-PKK'lılarla iç içe olduğunu biliyoruz, bu yüzden  bu ülkelerin farklı düşünmesini de beklemeyiz." cevabını verdi.
 
Çavuşoğlu, "Burada PKK-YPG'yi koruma eğiliminde olduğunu biliyoruz.  Elisa sarayında bu YPG'lileri kabul edenleri, onlar hakkında ne düşündüğünü  biliyoruz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:
 
"Ama bu işler onların ne istediğine göre olmaz, bu süreci tabiki  ABD'yle götürüyoruz, Rusya'yla birlikte koordine ediyoruz, orada bu tehditi  yaşayan da biziz. Suriye'nin istikrarı herkesten çok bizim için önemlidir.  Avrupa'dan olumlu bir katıkıyı memnuniyetle karşılaşıyoruz. Fakat bu ülkeler bir  anayasa komisyonu kurulmasını engellediğini biliyoruz, iki, İdlib mutabakatının  ortadan kalkması için İdlib bölgesindeki radikal gruplara para vererek bunu ihlal  etmeleri yönünde teşvik ettiklerini de biliyoruz, bu ülkelerin Suriye konusunda  çok iyi niyetli olmadığını biliyoruz."
 
Çavuşoğlu ayrıca, Senato'da yaptığı görüşmelerin olumlu bir atmosferde  geçtiğini dile getirdi.
 
Türkiye'nin yaptığı operasyonlar sonrasında 310 bin Suriyelinin  ülkesine geri döndüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, "Buraları güvenli buluyor  insanlar. Bu işin insani boyutları var, güvenlik boyutları var. Daha da önemlisi,  Suriye'yi istikrar getirecek ve Suriye'nin toprak sınır, toprak bütünlüğünü  bozmayacak bir güvenli bölgesi olması gerekiyor." dedi.
 

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