Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran gazeteci bakın kim çıktı

Astana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu sorduğu soru ile kızdıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Baglan Omarov isimli yerel gazetecinin FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi Mezunu olduğu ortaya çıktı

Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran gazeteci bakın kim çıktı

Astana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu sorduğu soru ile kızdıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Baglan Omarov isimli yerel gazetecinin FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi Mezunu olduğu ortaya çıktı

16 Mart 2018 Cuma 13:35
Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran gazeteci bakın kim çıktı
banner404


DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Kazakistan’ın başkenti Astana’da  görüştü. Görüşme sorası ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantıda bir yerel gazeteci Çavuşoğlu'na şu soruyu yöneltti: "Üçlü görüşmede Afrin operasyonu gündeme getirildi mi? Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi? İsviçre basınında çıkan haberlere göre 2 Türk diplomatın Nazi Almanyasındaki yöntemlerle birisini kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki resmi açıklamanız nedir? Ve İsviçre bu diplomatların dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim."  Bu soruyu bakan çok sinirlendi ve  “Kim olduğunuzu bilmiyorum. Sizi FETÖ’cü gibi gördüm. Ben FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum” dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BakanÇavuşoğluDışişleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
ABD'li papaza 35 yıl hapis
ABD'li papaza 35 yıl hapis
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim