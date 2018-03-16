Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran gazeteci bakın kim çıktı



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Kazakistan’ın başkenti Astana’da görüştü. Görüşme sorası ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantıda bir yerel gazeteci Çavuşoğlu'na şu soruyu yöneltti: "Üçlü görüşmede Afrin operasyonu gündeme getirildi mi? Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi? İsviçre basınında çıkan haberlere göre 2 Türk diplomatın Nazi Almanyasındaki yöntemlerle birisini kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki resmi açıklamanız nedir? Ve İsviçre bu diplomatların dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim." Bu soruyu bakan çok sinirlendi ve “Kim olduğunuzu bilmiyorum. Sizi FETÖ’cü gibi gördüm. Ben FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum” dedi.