Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Bakan'a sert tepki

Haber: Alper KUTAY

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üst düzey görüşmeler yapmak üzere başkent Ankara'ya geldi. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Stoltenberg, öncesinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bakanlıkta yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg'in göreve geldiğinden beri Türkiye'ye yedinci ziyaretini gerçekleştirmesinin önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bu ziyaretler müttefik olarak Türkiye'ye verdiği önemin de bir göstergesidir. Kendisinin bu göreve tekrar atanması konusunda destek vermiştik, iki yıl daha sürdüreceği bu görevinde başarılar diliyorum ve her zaman kendisini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ADANIN KİMİN OLDUĞU BİLMECESİ

Yunanistan'ın bir adaya bayrak dikmesinin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim komşumuzdur, ilişkilerimizi geliştirmek için adımlar attık. Sorunlarımız ve ihtilaflarımız var elbette ancak görüş ayrılığı olduğu zaman tırmandırmadan üstesinden gelmemiz var. Daha önceki anlaşmalarla kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar var. Yunanistan 'bizim' diyor, biz de Türkiye olarak 'hayır bizim' diyoruz. Bu konuda bir görüş birliği yok. Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmak. Popülizmi seven Yunanistan Savunma Bakanı'nın şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemeli. Dün akşam bayrak dikildi, komandolarımız gitti aldı. Bunlara ne gerek var. Ege'de krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Popülizmin Yunanistan'a faydası yok" mesajını verdi.

