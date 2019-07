Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: ‘Her şey normal seyrinde ilerliyor’

Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde ikili ekonomik ve siyasi ilişkilerin ele alındığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Karşılıklı ziyaretlerimizi daha düzenli şekilde gerçekleştirme arzumuz var. İlişkilerimizi her alanda geliştirme konusundaki fikirlerimizi bugün bir kez daha teyit ettik. Önümüzdeki süreçlerde konsolosluktan tutun da siyasi ve ekonomik istişarelere önemli toplantılarımız var. Arzumuz her iki tarafta yatırımı artırmak, 5 milyar Dolar olan ikili ticaret hacmimizi daha yüksek seviyeye çıkarmak. 1925 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması çerçevesinde yürütülen köklü ilişkiler var. İkili ilişkilerimizde ciddi bir sorun yok" dedi.

‘İSVİÇRE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ’

Türkiye’deki İsviçreli yatırımcılara verilen desteğin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ülkede yaklaşık 890 civarında İsviçre kökenli firma olduğunu belirterek, "İsviçre’de 130 bin civarında Türk toplumu var. Türk toplumunun hassasiyetlerini gündeme getirdik. İsviçre ile terörle mücadelede daha yakın işbirliği içinde çalışmak istiyoruz. İsviçre kanunlarına göre bir terör listesi yok. İllegal faaliyetler konusunda İsviçre'nin hassasiyetini biliyoruz. Bugün Kıbrıs meselesini, göç konusunu değerlendirdik. Yemekte İsviçre ve Türkiye’nin yakından ilgilendiği bölgesel konuları değerlendirme fırsatı bulacağız" diye konuştu.

‘KIBRIS’TA BİZİM DE HAKLARIMIZ VAR’

Uzun yıllardır uyarılara rağmen Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına almadan Rum tarafının sondaj çalışmalarını ısrarla sürdürdüğüne dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Baktık uyarılarımızın faydası yok, garantör ülke olarak ruhsat olan alanlarda sondaj faaliyetimizi başlattık. Geçmişte İsviçre Türkiye Ermenistan arasında ara buluculuk yaptı. Ermenistan buna riayet etmedi. İsviçre'nin her zaman objektif olduğunu biliyoruz. Türkiye Kıbrıs'ta kalıcı bir barıştan yanadır" dedi. Geri kabul anlamasının yürürlüğe koyulmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü vize serbestisi gecikti. Vize serbestisi ve geri kabulün aynı anda yürürlüğe girmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘RUM HALKI PAYLAŞMAYI ÖĞRENMELİ’

Bakan Çavuşoğlu, “AB'nin yanlışların arkasında durmaması gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının hakları garanti altına alınsın, paylaşmayı Rum halkına öğretsinler. Beklentimizi son derece net. Bize yönelik atılacak adımların faydası olmaz. Oraya ilave adımlar da atarız buna kimse engel olamaz. AB Rum kesimini tatmin etmek için sağlam duruş gösterdi. Bizim teklifimiz, KKTC'nin teklif son derece sade. Adanın etrafındaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu hak garanti altına alınmalı. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumak için ne gerekiyorsa onu yaparız. İlave adımlar atarız buna kimse engel olamaz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 23:10