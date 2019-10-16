Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları; Mücadelemizi adım adım sürdürdük. PYD/YPG terör örgütü müttefiklerinin desteğiyle giderek güçlenmekte, terör devleti kurmaktaydı. Biz oyunu bozduk. YPG tünelleriyle teröristler topraklarımıza sızdı. Yüzlerce DEAŞ'lı tahliye edildi, otobüsleri YPG sağladı. YPG, bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı. DEAŞ'a bize saldırması için para verdiler. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu, demografik yapısını kaybetti. Bir avuç terörist demografik mühendislik yaptı. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı. Harekatla ilgili Astana garantörlerine, BM'ye, Suriye'nin İstanbul'daki konsolosluğuna bilgi verdik. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamaktır. Adana Mutabakatı, terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız. Sadece terör unsurları hedef alınıyor. Terör örgütü sivillere saldırıyor. Türkiye'nin demografi değiştirme amacı yoktur. Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi, 20'den fazla sivil şehit oldu. Harekatımız PYD/YPG tarafından yerlerinden edilenlerin dönmesinin önünü açacaktır. DEAŞ tutuklularının durumu önem taşımaktadır.