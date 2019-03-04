Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi siyasi bir çözüm için, Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat'ın doğusundaki teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz, ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz, bunun başka alternatifi veya seçeneği yoktur."

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'yi istikrara kavuşturduğumuz zaman yine Türkmen kardeşlerimiz Bayırbucak'a döneceklerdir ve orada huzur içinde yaşayacaklardır. Yıllardır, asırlardır oraları beklediler, bundan sonra da bekleyeceklerdir ama nerede olursa olsun biz kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız, yanı başında olacağız."

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