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Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Tuna'ya ziyaret

ABD'nin Kudüs oylaması öncesi bazı ülkeleri ekonomik yaptırımla tehdit etmesinin ardından aynı tehdidin Türkiye'ye olup olmadığına yönelik soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir temasın bir faydası olmaz. Çünkü bu işe öncülük eden biziz" dedi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Tuna'ya ziyaret

ABD'nin Kudüs oylaması öncesi bazı ülkeleri ekonomik yaptırımla tehdit etmesinin ardından aynı tehdidin Türkiye'ye olup olmadığına yönelik soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir temasın bir faydası olmaz. Çünkü bu işe öncülük eden biziz" dedi

04 Ocak 2018 Perşembe 16:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Tuna'ya ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret edip fikir alışverişinde bulundu. Medya kuruluşlarının temsilcileriyle dış politika vizyonunu paylaşmak üzere Ankara Palas Devlet Konukevi'nde toplantı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasından önce Amerika'nın bazı ülkelere yardımları kesmekle tehdit etmesi hatırlatılarak, kendisine Türkiye ile bu çerçevede bir temas olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Hayır. Onlar da biliyor ki böyle bir temasın bir faydası olmaz. Çünkü bu işe öncülük eden biziz" yanıtını verdi. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacakları yönündeki açıklaması hatırlatılan Bakan Çavuşoğlu, "Bir ülke içinde sorun olabilir. Neticede uluslararası boyutu da şu anda yok. ABD'nin bunu gündeme getirmesinin sebebi, ABD yönetiminin güçlü İran karşıtlığıdır" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Amerika'daki Hakan Atilla davasına ilişkin bir soruya da, "Davanın bugüne kadar seyrini gördünüz. Esasen boş olduğu, siyasi motiveli, FETÖ motiveli olduğu da ortaya çıktı. Jüri bile bugüne kadar ikna olmadı, ek deliller istedi. Tamamen boş bir dava. Buradan ne çıktığının da çok önemi yok doğrusu. Buradan Türkiye'ye başka iddianameler, davalar açılacak gibi şeylerin bizim için hiçbir önemi de yoktur. Çünkü bu dava tamamen siyasi motiveli bir davadır. Amerikalıların kendilerine de bunu söyledik" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKudüsMustafa TunaMelih Gökçek
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