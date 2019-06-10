Bakan Çavuşoğlu'ndan İzlanda hamlesi! Telefonda görüştü

DİPLOMATİK kaynaklardan edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin A Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. İzlanda maçı için dün bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımı, Keflavik Havalimanı'nda pasaport kontrolünde bekletilmiş ve detaylı aranmıştı. İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi fırça uzatmış ve daha sonra gözden kaybolmuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 17:38