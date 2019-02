Bakan Çavuşoğlu'ndan ittifak açıklaması

ÇAVUŞOĞLU, partisinin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç, ‘Muratpaşa kazanacak sen kazanacaksın’ sloganıyla düzenlenen lansman programına katıldı.

Burada konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, bu seçimin çok farklı olduğunu belirterek, gözlemlediği iki konuyu katılımcılara aktardı.

İnsanların ideolojiden uzak şekilde şehirlerine önem verdiğini ve sahiplendiğini gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, “Sadece Antalya’da değil, İzmir’de, Ankara’da farklı yerlerde gördüm. Şehre hizmet edecek insanları seçme eğiliminde olduklarını gördüm. Bugüne kadar oy verdiği adayların şehre hizmet etmeyen adayları desteklemeyeceğini gördüm. İzmir’de Nihat Zeybekçi adayımızla dolaşırken gördüğümüz her CHP’li, “Yeter artık biz enayi değiliz, bize hizmet edecek insanları seçeceğiz ne olur gelin artık, sizi seçeceğiz” diyorlar. Çankaya’da da bunu gördüm. Çünkü yıllardır CHP’ye oy veren vatandaşlarımız aday kim olursa olsun o adaya oy verdi. O adaylarda biz yine seçileceğiz diyor. Artık halkımız uyandığını gördük. Bu seçimde başka kriter yine ideoloji değil milletimiz vatanını milletini seven aday ve partilere oy verme eğiliminde.”diye konuştu.

"PKK'lılar var

Bu seçimde iki ittifak olduğunu anımsatan Bakan Çavuşoğlu, “Birincisi AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’dır. Vatanını, milletini seven insanların birleştiği Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için bir araya gelen insanların kurduğu ittifaktır.

Diğer tarafta ise bir ittifak var. Adına Millet İttifakı diyorlar ama bize öge illet ittifakıdır. Çünkü o ittifakın içinde sırtını Kandil’e dayayan, desteğini ve talimatını PKK’dan alan bir siyasi parti ve PKK’lılar var. Bizim gibi vatanını milletini seven Antalya’da çok CHP’li vatandaşlarımızda kirli ittifakın, illet ittifakının adayına oy vermeyeceğini söylüyorlar. Çok sayıda CHP’li partisinden istifa etti. CHP’ millet yerine, bu millete vatana ihanet eden HDP,PKK’yı tercih etmiştir, kendisine müttefik olarak.”dedi.

"CHP'liler de uyandı"

Geçmişte CHP ile söylediği sözleri hatırlatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “ Antalya’da daha önce yaptığım konuşmalarda şunu söyledim, “Bu CHP’nin içinde DHKPC’liler var dedim. Ön seçimle parlamentoya giren DHKC’liler var dedim. Bu CHP’nin için de PKK’yı destekleyenlerde var demiştim. Bunun tersini söylüyorlarsa beni mahkemeye versinler demiştim. En son kurdukları yeni ittifakta artık benim bir şey söylememe gerek kalmadı apaçık ortada ittifak. İşte bu seçimde milletimiz vatanı milleti için çalışanlar, şehre hizmet etmek için yola çıkanlara dikkat edecek. Biz MHP’ ile ülkenin bekası için ittifak yapıyoruz. Antalya’da 4 ilçede MHP’li arkadaşlarımızı destekliyoruz. Bu seçimde biz şurayı alacağız demiyoruz, biz diyoruz ki biz kendimizi Muratpaşa’ya, Antalya’ya vereceğiz, Türkiye’ye vereceğiz. Gökçen Özdoğan Enç, Muratpaşa’nın hizmetkarı olacak. 17 yıldır vatandaşlarımız arasında hiç ayrım yapmadık, her vatandaşımızın derdiyle dertlendik.” diye konuştu.

"Proje üretin"

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Deniz Baykal, CHP genel Başkanıyken Rabbim yar ve yardımcısı olsun şifa versin. Sevdiğimiz saydığımız bir büyüğümüz. Kendi genel başkanımız kadar saygı gösterdik. Antalya’da belediye başkanı bize geldiği zaman projelerinin önüne düştük. Hiçbir siyasetçi veya belediye başkanına gittik kapısından döndük bizi geri çevirdi diyemez. Ankara’ya çok gelebilmem için projen olması gerekir. Muratpaşa, Konyaaltı bizim kalemiz deyip yatarsan proje üretemezsin. Bu millet artık uyandı. Artık hamaset ve ideolojiyle bir yere kadar gidebilirsin. Millet dünyadaki gelişmeleri görüyor.”dedi.

Kalkınmanın yerelden başladığını ifade eden Çavuşoğlu, “Muratpaşa çok güzel ama ben kentleşme belediyecilik bakımından neresi güzel, hangi proje var. Şahıslarla hiçbir ilgisi yok. Şu anki belediye başkanı benim hemşerim ve sevdiğim kardeşim. Ne zaman geldiyse onla da ilgilendim. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Biz insanları karalamak, kötülemek için siyaset yapmıyoruz, hizmet için siyaset yapıyoruz.”dedi.

"Seçimin önemi"

Kritik bir seçim öncesinde olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, “ Şehirlerimizi emanet edeceğimiz insanları seçeceğiz. Bu bir vizyon, bir aşk işidir. Başka partiden kadın aday var mı? Hani kadın hakları. Hep hamaset. Kadınlar evleri dolaşsın broşür dağıtsın ama siyasette olmasın. 3 kadın adayımız başarılıdır. Konyaaltı’nda Gaye Doğanoğlu, İbradı’da Hatice Sekmen ve Muratpaşa’da Gökçen Özdoğan Enç adaylarımıza çok büyük destek bekliyoruz. Biz Antalya sevdalısıyız. Adaylarımızın arkasındayız.”diye konuştu.

"Masada da güçlüyüz"

Türkiye’nin bugün istikrarlı bir ülke olduğu için sahada ve masada güçlü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz. Diklenmeden dik duruyoruz neden arkamızda güçlü bir millet var. Ama Antalya bizim sevdamız, borcumuz var. Seçime kadar hep beraber çalışacağız. Bu seçim ülkeye sahip çıkma seçimidir. Ülkenin bekası için önemlidir. Arkamızda güçlü Türkiye olduğu için milletin hakkını güçlü şekilde savunuyoruz. Türkiye’nin istikrarı için istikrarlı şekilde geleceğe yürümek için bu seçimler önemlidir.”ifadelerine yer verdi.