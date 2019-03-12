Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları ile ilgili açıklamada bulundu

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor."  dedi. Çavuşoğlu, "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız." diyerek yapılanlara sert tepki gösterdi.

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