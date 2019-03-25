Bakan Çavuşoğlu'ndan Golan tepkisi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalamasının ardından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak."

Bakan Çavuşoğlu'nun canlı yayın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Bu boyuttta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Türkiye Cumhuriyeti her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ya da Suriye halkının topraklarıdır. Trump'ın bu imzası seçim öncesi zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Bu sözde hediyenin bir faydası olmaz.

ABD'nin hukuk tanımaz kararını kabul etmiyoruz. BM kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Tek taraflı atılan kararı doğru bulmuyoruz, desteklemiyoruz.

Bugün Türkiye 1,8 milyar ümmetin umududur. Bu konulardan en büyük hassasiyeti gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, onun çalışma arkadaşlarıdır, Türkiye'dir."

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 20:21