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Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'ya sert tepki gösterdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'ya sert tepki gösterdi

30 Mart 2018 Cuma 22:58
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa her konuda bir 'arabuluculuk yapayım, rol alayım' diye deniyor ve hep ortada kalıyor. 'Ben de varım' demek için bugüne kadar yaptığı girişimlerin bu boyutu kabul edilemez. Terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapma cüretini nereden buluyorsun?" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile bakanlıkta bir araya gelmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi ve ardından Elysee Sarayı'ndan "Macron, Fransa'nın ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyaloğun kurulmasını istiyor" yönünde yapılan açıklamaya ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart biçiminde olduğunun göstergesidir. Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişileri veya temsilcilerini Cumhurbaşkanımız Ankara'da Külliye'de ağırlasa Fransa ne düşünür? YPG ve PKK 40 bin kişinin ölümüne sebep olan bir terör örgütüdür. YPG ve PKK arasında hiçbir ayrım yoktur. Her zaman Fransa'nın Suriye'deki gerçekleri diğer batılı ülkelerden daha iyi bildiğini söylüyoruz. Fransa çok iyi biliyor fakat dürüst değiller, bunu da yüzlerine söylüyoruz. Fransa'nın arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez bir öneridir. Bir ülkenin herhangi bir konuda arabuluculuk yapabilmesi için güvenilir, tarafsız olması lazım. Sen zaten teröristlerin tarafındasın" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluFransaDışişleri
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