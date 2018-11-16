Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Aday' yorumu

DÜN Alanya’ya gelerek pek çok etkinliğe katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son durağı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi tarafından hazırlanan ‘Dünden Bugüne’ adlı projenin başlatıldığı Olive Garden Restoran oldu. Burada, 2001’den beri Ak Parti İlçe Başkanlığı yapan, yönetimlerde, belediye meclislerinde, kadın ve gençlik kollarında görev alan partililerle buluşan Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı toplantı başlamadan önce Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’in canlı yayın konuğu oldu. 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkan Adayı’nın kim olacağına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı:

‘AK PARTİ VEFA PARTİSİDİR’

“Bizim partimiz bir dava partisidir. İlkeleri ve politikaları var, fakat bizim partimizin başka bir özelliği vefadır. Bu kutlu yolculukta trenden inip ihanet etmeyen herkesle birlikte el ele kol kola devam ediyoruz. Şu anda genel merkezimiz ve genel merkezimizdeki ilgili birimler, yerel yönetimler ve teşkilat başkanlığı aday belirleme sürecini yürütüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda partimizin genel başkanıdır, dolayısıyla da kendileri yer yer aday belirleme toplantılarına katılmaktadır. Önce büyükşehir ve iller, daha sonra ilçelerde adaylar belli olacaktır. Şu an anketler, temayüller ve istişareler yapılıyor.

‘ADAYI ERKENDEN BELİRLEMEK GEREK’

Birkaç gün önce ilçe başkanlarını Ankara’ya davet ettik. Fakat bu seçimlerde daha önceki seçimlere göre daha önceden adaylarımızı belirlememiz gerek ki adaylarımız çalışmalarını daha geniş bir zamanda yapsın. Mustafa Toklu sevdiğimiz ve güvendiğimiz bir arkadaşımızdır, o yüzden kendisini ilçe başkanı yaptık. Bugüne kadar da görevini eksiksiz yerine getirdi. Mustafa Toklu dahil hangi arkadaşımıza görev verirsek eksiksiz yerine getirebilecek kişilerdir. Bir şahıs üzerinden şu anda herhangi bir yorum yapmam, partinin aday belirleme sürecinde onlara yapılacak bir saygısızlık olur. Partimiz en isabetli kararı verecektir ve bizler de o aday etrafında birleşip tüm desteğimizi vereceğiz.”

İŞTE BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NUN DİM TV ANA HABER’DE YAPTIĞI O AÇIKLAMA

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 09:58