Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının iki oturumuna katıldı.

Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
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ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ve iki gündür  süren toplantıda, Türkiye'nin dış politika önceliklerini anlattı.
 
Basına kapalı gerçekleştirilen oturumlara katılan Çavuşoğlu, Twitter  hesabından, "NATO DB Toplantısının ilk oturumunda, 70. yıl dönümünde NATO'nun  geleceği için birlik, uyum ve dayanışmanın kilit unsurlar olduğunu ifade ettik."  açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, ikinci oturumla ilgili olarak da "NATO DB Toplantısında,  toplumları tehdit eden terörle mücadelede ayrım olmadan tam dayanışma ve  kararlılık çağrısında bulunduk." paylaşımında bulundu.
 
İkili görüşmeler
 
Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, aynı toplantılar için Washington'da  bulunan Kanada, Karadağ, Almanya, Norveç ve Fransa dışişleri bakanlarıyla baş  başa ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler, basına kapalı yapıldı.
 
Çavuşoğlu'nun, Washington temasları kapsamında, Beyaz Saray Ulusal  Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de bir görüşme gerçekleştirmesi  bekleniyor.
 

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 21:49
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