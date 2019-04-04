Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ve iki gündür süren toplantıda, Türkiye'nin dış politika önceliklerini anlattı.



Basına kapalı gerçekleştirilen oturumlara katılan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "NATO DB Toplantısının ilk oturumunda, 70. yıl dönümünde NATO'nun geleceği için birlik, uyum ve dayanışmanın kilit unsurlar olduğunu ifade ettik." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, ikinci oturumla ilgili olarak da "NATO DB Toplantısında, toplumları tehdit eden terörle mücadelede ayrım olmadan tam dayanışma ve kararlılık çağrısında bulunduk." paylaşımında bulundu.



İkili görüşmeler



Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, aynı toplantılar için Washington'da bulunan Kanada, Karadağ, Almanya, Norveç ve Fransa dışişleri bakanlarıyla baş başa ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler, basına kapalı yapıldı.



Çavuşoğlu'nun, Washington temasları kapsamında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 21:49