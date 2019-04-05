Bakan Çavuşoğlu ile Bolton görüştü

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu ile Bolton görüştü
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NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da  düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı  Çavuşoğlu, Washington programının sonunda Bolton ile bir araya geldi.
Yaklaşık 40 dakika sürdüğü ve verimli geçtiği belirtilen görüşmede,  Türk-Amerikan ilişkilerine dair son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Washington'daki programını tamamlayan Bakan Çavuşoğlu'nun Türk  vatandaşlarıyla ve Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya gelmek ve iş  dünyasının temsilcileriyle buluşmak üzere Florida eyaletine hareket ettiği  kaydedildi.
İki günlük yoğun Washington programında NATO Dışişleri Bakanları  Toplantısı başta olmak üzere çok sayıda etkinliğe katılan Çavuşoğlu, ABD'li  mevkidaşı Mike Pompeo ile ikili ilişkileri ele aldıkları bir görüşme  gerçekleştirmiş, ayrıca çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarıyla temaslarda  bulunmuştu.

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