Bakan Çavuşoğlu: Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Irak'tan PKK'nın temizlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Bu çerçevede ortak bir komite kurma kararı aldık. Bu formatta Bağdat'ta bir kez daha görüşme konusunda hemfikir olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Kimsenin yorum yapma hakkı yok. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak. 2011 yılında o günkü Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun da bir teklifi olmuştur. BM çatısı altında bir ortak komisyon kuralım ve müştereken bu paylaşımın nasıl olacağına birlikte karar verelim ondan sonra sondaj ve faaliyetler devam etsin demişti. KKTC'nin bu teklifi masadadır, hiçbir zaman da geri çekilmemiştir. Hiçbir kurum bu konuda adım atmamıştır. Garantör olmayan ülkelerin o bölgede bir hakkı yoktur. Garantör ülkeler dışındaki açıklamalar yersizdir. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor. AB, Rum kesiminin yanında olmaya devam ederlerse hata yapar.