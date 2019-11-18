Bakan Çavuşoğlu duyurdu 5 yıl sonra yeniden açılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı'nın 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 2014 yılında gerçekleşen DEAŞ baskını sonrası kapatılan Musul Başkonsolosluğu'nun yeniden açılacağını dile getirdi. DEAŞ, 11 Haziran 2014'te konsolosluğa silahlı baskın düzenleyip 49 kişiyi rehin almıştı.

5 YIL SONRA YENİDEN AÇILIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, komisyonda Irak ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili de bilgi verdi. Çavuoğlu, 2014 yılındaki baskının ardından kapatılan Musul Başkonsolosluğu ile ilgili son gelişmeyi, "Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük'te ilk kez başkonsolosluk açılması için çalışıyoruz" sözleriyle duyurdu. NE OLMUŞTU? 11 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na, DEAŞ tarafından silahlı baskın düzenlenmiş ve Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 49 kişi rehin alınmıştı. 49 kişi olaydan yaklaşık 3 ay sonra, 20 Eylül 2014'de kurtarılarak Türkiye'ye getirilmişti.

DAVUTOĞLU ALNINDAN ÖPMÜŞTÜ

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, DEAŞ'ın elinden kurtarılmasının ardından dönemin Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ı alnından