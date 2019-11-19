Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'ye sert tepki
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır'' dedi.
GÜNDEM 19.11.2019, 11:19
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Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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