Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'daydı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'nda konuştu

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'daydı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'nda konuştu

15 Mart 2018 Perşembe 23:19
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'daydı
banner404

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-İran Dörtlü Mekanizma Toplantısı'nın ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu mekanizma ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler arasında kurulmuştur. Üç ülkeyle de dostluğumuz kardeşliğimiz her geçen gün derinleşiyor. İnanıyorum ki dörtlü formattaki işbirliğimiz bu bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır. Benden önceki konuşmacılarında vurguladığı gibi başta bu bölgedeki ülkeler olmak üzere ülkelerin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve buna herkesin saygılı olması gerekiyor. Atacağımız adımlarla bölgedeki istikrarı geliştireceğiz. Karşı karşıya kaldığımız zorluklarla birlikte mücadele edeceğiz. Elbette bu coğrafya ve ötesi önemli fırsatlar sunuyor ve bu fırsatları birlikte değerlendirmemiz gerekiyor.
İLİŞKİLER ZİRVEYE ÇIKACAK
O nedenle bu dörtlü mekanizma içerisinde ekonomik, ticaret yine ticaret için önemli olan gümrükler, ulaşım, enerji, tarım ve turizm gibi alanlarda işbirliğimizi genişleteceğiz, güçlendireceğiz. Ekonomik ilişkilerimiz ve bağlarımızı güçlendireceğiz. İş adamlarımıza 4 ülkede birlikte yatırım yapmaları için uygun zemini oluşturmamız gerekiyor ki yatırım miktarını da ülkelerimizde arttıralım. Keza hem ticaret hem yatırım hem de halklarımız arasındaki temaslar için ulaşım ağlarımızı da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda önemli projeler de var. Ulaşım ağlarımızı güçlendirirsek ticaret de artar, ülkelerimize gelen turist sayısı da artar. Bu toplantının gelecek için yol haritası oluşturduğunu görüyoruz" diye konuştu.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
ABD'li papaza 35 yıl hapis
ABD'li papaza 35 yıl hapis
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim