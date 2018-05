Bakan Çavuşoğlu Alanya'da turizmcileri dinledi

SEKTÖRÜN sorunlarının konuşulduğu programa, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya İl Turizm Müdürü İbrahim Acar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve çok sayıda turizmci katıldı. Programın açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel," Toplantının açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sayın Bakanım turizm sektörü için önem arz eden bu toplantıya katılımlarınızdan dolayı onur duyduğumu belirtmek isterim. Turizmde marka olan şehrimizde, yeni sezonun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Öncelikle yeni turizm sezonunun kentimize, turizm sektörüne, esnaflarımıza ve Alanyamıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

'ALANYA BİR TURİZM MARKASI'

Türkiye'de turizmin ilk yapıldığı yerlerden biri olan Alanya'nın, dünyanın her yerinden turist ağırlayan bir turizm markası olduğunu söyleyen Yücel, "Ülkemizde turizmin ilk yapıldığı yerlerden birisi olan Alanya, dünyanın her yerinden yılda 2,5-3 milyon turist ağırlayan bir turizm markasıdır. 600'e yakın tesis ve 200 bin yatak kapasitesi ile turizm sektörüne hizmet veren kentimiz Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) ile artık Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi konumuna gelmiştir. Çünkü, turizmi en iyi yapan 5 ülke ve milletten biriyiz. En güzel coğrafya ve medeniyetler ülkesiyiz. En güzel ve kaliteli tesisler, gastronomi ve mutfak kültürü, hizmet sektörü bizde" diye konuştu.

'KONAKLAMA TAHSİSLERİ KAPATILMALI'

Alanya'nın artık konaklama kapasitesini tamamladığını belirten Yücel, "Turizmcilerin ve sektörün duyduğu en büyük kaygı, yatak ve konaklama tesislerindeki dengesiz büyümedir. Devlet politikası olarak konaklama tahsisleri kaldırılmalıdır. Fazladan tek bir yatak ve tek bir konaklama tesisine müsaade edilmemelidir. Sağlık turizminin, spor turizminin, kongre turizminin önü açılmalıdır. İnşallah bu yıl çok daha güzel bir sezon geçireceğiz. Eldeki verilerimize bakarak Avrupa ve Rusya’dan gelen talep artışını görebiliyoruz. Şimdiden Antalya genelinde 27 Nisan itibarıyla 1 milyon barajını aştık ve geçen yıla oranla yüzde 41 oranında bir artış gerçekleşti. Bu yıl iç pazardan da yüzde 20-25 oranında gelir elde etmeyi planlıyoruz. GZP'nin sunduğu imkan ve fırsatları iyi kullanarak, dış ve iç pazardaki payımızı en üst limite çıkarmak en büyük hedef ve önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE OLARAK HAZIRIZ'

'Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde kentimizin turizmde çıtasının yükseltmek ve turizm sektörünün sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaktayız" diyen Yücel şöyle konuştu: "Alanya Belediyesi olarak şehrin huzuru ve güvenliği için, iyi bir turizm sezonu için tüm birimlerimizle tedbirlerimizi alıp, hazırlıklarımızı yaptık. Bu kentte bulunan ve turizmden ekmek yiyen herkesin de üzerine bazı görevler düşmektedir. Turizmi dünyada en iyi yapan 5 ülkeden biri olarak, güleryüzlü hizmet anlayışımızdan, misafirperverliğimizden, kalitemizden ödün vermeden şehrimizde bulunan turistleri memnun ve mutlu bir şekilde ağırlayıp, hatıralarında iyi bir yer edinerek ülkelerine dönmelerini sağlamalıyız. Hanutçuluk, çığırtkanlık, fahiş fiyat uygulamaları gibi turisti rahatsız edecek, güvenini sarsacak tavır ve davranışlardan uzak durmalıyız. Tüm esnaflarımızın gelen tatilcilere misafir adabıyla, ahilik kuralları çerçevesinde davranmalarını istiyoruz."

'SOMUT ADIMLAR ATACAĞIZ'

Yücel'in ardından kürsüye çıkan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da, "Turizm alanında mesafe katetmek, algı meydana getirmek çok zor. Ancak kaybetmek çok kolay ve maddi kayba uğratan bir durum. Biz de dünyada turizmde rekabet ettiğimiz ülkeler arasında Alanya’nın ve ülkemizin hak ettiği yerlere gelmesi için 'Turizm Koordinasyon Kurulu' kurduk. Benim koordinasyonumda oluşan kurulda, Alanya’nın tüm dinamiklerinin yer alacak. Sektörün sorunlarının tartışıldığı, sadece toplantı olarak gerçekleşmeyen somut adımların atıldığı bir kurul olacak. Zamanla bir kısım nedenlerden dolayı sektör kayıplar yaşadı. Bunların telafi edilmesi ve Alanya’nın eskisi gibi hak ettiği değerleri geri kazanması için çalışılmalı. Turizmi 12 aya çıkarmak için çalışacağız. Potansiyel ve kapasitemizi arttırmak için yapılabilecek çalışmaları masaya yatırıp hayata geçirmenin yolları aranacak. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

‘HER TURİST AYAKLI TANITIM MAKİNESİ’

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da şu noktalara değindi: “Satılan mal geri alınmaz diye bir şey yoktur. Hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Biz hizmet yaparken yerli yabancı diye ayırmıyoruz. Tüketici Hakları Derneği gerekirse bakar, ürünü de geriye verir, parayı da geriye alır. Turistin buradan memnun ayrılması lazım. Ama biz müşteriyi buradan gayrimemnun olarak ayırırsak sorun yaşarız. İstatistiklere göre bir insan olumlu gördüğü bir olayı 5-6 kişiye anlatırken olumsuz gördüğünü 20-25 kişiye anlatıyor. Yani bizim gelen her turiste ayaklı tanıtım makinesi gibi bakmamız lazım. Onlara burada kendi evlerinde, kendi şehirlerinde yaşıyormuş gibi bir his vermemiz lazım. Kentte yaşayan herkesin kendisini turizmci olarak görmesi lazım. Şu anda bizim Haziran-Temmuz-Ağustos’ta fullüz. Bunu daha da uzatmamız lazım.”

‘ESKİ RAKAMLARA ULAŞMAMIZ 5 YILDAN FAZLA ALIR’

Son olarak Bakan Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada şu noktalara değindi: “Burada tüm paydaşlarla bir araya geldik. Sadece sorunları değil gelecekle ilgili projelerimizi de paylaşmak ve somut örnekler ortaya koymamız gerek. Burhan Sili’nin çalıştay projesini de takdirle karşılıyorum. Burada konuşulan sorunları da yıllardır konuşuyoruz. Tüm imkanları sunup bu sorunları aşmamız gerekiyor. 10 sene önce sağlık turizmini konuşmazdık ama şimdi konuşuluyor. 10 sene önce kendi sağlığımızı tartışıyorduk. Şimdi şehir hastanelerini konuşuyoruz. Alanya’da vatandaşlar hastanenin büyümesini istiyordu biz yenisini yaptık. Daha fazlasını vermek için gerçekleri bilmemiz gerek. Bu sektörün kıymetini daha çok bilmemiz gerekiyor. Şehrin kalitesinin hiç bir zaman düşmemesi lazım. Son iki senede operatörlerin oyuncağı olduk fiyatları düşürdük. Daha önceki fiyatlarla turist sayısı yarıya bile düşse yine aynı parayı kazanırdık. Şimdi o fiyatlara 5 senede yine çıkamayız. Kredi garanti fonu çıkardık, kalite yükselsin istedik ama ‘O parayı nasıl olsa aldık’ diyip yine indirim yaptık otel dolsun diye. Devlet böyle zamanda lazım biliyoruz ama bu şekilde bizim de yapacağımız bir şey kalmıyor. Bu kaliteyi bozuyoruz” dedi. ALKÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Kemal Kantarcı'nın Türkiye ve özelinde de Alanya turizmi hakkında bilgiler verdiği program basına kapalı olarak devam etti.