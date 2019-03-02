Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Müzakereler başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." dedi

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Müzakereler başladı
banner404

ESKİŞEHİR'İN yerel televizyonu Kanal 26'da programa katılan Çavuşoğlu,  S-400 ve Patriot alımına ilişkin, S-400'ün alımının iptal edilmesinin mümkün  olmadığını belirtti.
 
S-400'lerle ilgili müzakerelerin bittiği ve anlaşmanın imzalandığını  ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek.  Biz Patriot alamadığımız için S-400'ü aldık. Bugüne kadar Patriot konusunda, en  son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi  Amerikalılardan ve müzakereler başladı. Bizim ihtiyacımız var, hava savunma  sistemine. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var. Füze tehdidi de var.  Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız." diye konuştu.
"Batılılardan, müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 aldık."  diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
 
"Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve  heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli  şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak  üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili  itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha  önce verebileceklerini söyledi. Bu iyi."
 
"Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız" 
Bakan Çavuşoğlu, Patriotların alınabilmesi için söz konusu pazarlık ve  müzakerelerde bir noktada buluşulması gerektiğinin altını çizerek, şunları  vurguladı:
"Ben satmak istiyorum ama benim şartlarımda satacağım' olmaz. Bu tür  sistemlerin bir değeri vardır. Türkiye'nin de burada şartları vardır. Sadece  Amerika'nın şart koşması önemli değil. İkincisi ve en önemlisi Amerika'nın kendi  kongresinden onay çıkarması gerekiyor. Bunun da garantisini vermesi lazım. Bugüne  kadar bazı basit silahları bile almakta zorlandık Amerika'dan. Patriot konusunda,  diğer konularda her ülkeyle oturur müzakere ederiz. Anlaşabilirsek, çıkarımıza  uygun olursa alırız. Anlaşamazsak da başka seçenekler her zaman vardı. Bu  dünyanın sonu da değildir. Biz de savunma sanayinde artık birçok ürünü ihraç  ediyoruz. Bazı ülkelerle ya da şirketler kendi aralarında anlaşıyor. Bazen de  olmuyor. Müzakerelerden sonra belli olacak. Hiçbir zaman dünyanın sonu değildir.  Her zaman seçenekler vardır."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Masrafları gelir vergisinden düşebilirsiniz!
Masrafları gelir vergisinden düşebilirsiniz!
  1. EKONOMİ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472